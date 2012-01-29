تجلیل از 13 کاپیتان پرافتخار ایران در گردهمایی خانواده فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، گردهایی خانواده فوتبال کشور پیش از ظهر امروز یکشنبه در محل سالنهای همایشهای هتل المپیک برگزار شد که در پایان از 13 کاپیتان پرافتخار ادوار مختلف تیم ملی در حضور وزیر ورزش و جوانان و مسئولان فدراسیون فوتبال تجلیل شد.
حسن حبیبی، سیدمحمود حبیبیان، همایون بهزادی، علی پروین، مهدی دینورزاده، اصغر حاجیلو، سیدمهدی ابطحی، حمید درخشان، فرشاد پیوس، نادر محمدخانی، کریم باقری، افشین پیروانی و محمد خاکپور کاپیتانهایی بودند که در این مراسم موردتجلیل قرار گرفتند.
این تجلیل در حالی صورت گرفت که برخی کاپیتانهای پرافتخار تیم ملی فوتبال ایران مانند علی دایی، مهدی مهدویکیا، علی کریمی و جواد نکونام به علت درگیر بودن با مسابقات تیمهایشان غایب بودند.
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