تنوع محصولات کشاورزی در خراسان رضوی پنج برابر سایر استانها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح یکشنبه در جلسه ای با فعالان بخش کشاورزی استان اظهار داشت: از مجموع 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی و 300 هزار هکتار دیمی، حدود 10 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تولید سالانه 160 تن زعفران در خراسان رضوی گفت: از 220 تن زعفران تولیدی در جهان به صورت سالانه، 96 درصد آن در ایران تولید می شود.

وی افزود: از این میزان 180 تن مربوط به استان های خراسان رضوی و جنوبی است که از خراسان رضوی 160 تن و از خراسان جنوبی 20 تن زعفران استحصال می شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ارتقاء سطح بسته بندی و تولید علمی این محصول در استان گفت: به منظور حفظ بازار جهانی زعفران، اقدامات خوبی از سال گذشته در استان انجام شده که یکی از این اقدامات گردآوری90 شرکت تولیدکننده و صادرکننده در کنار هم و فعالیت آنان تحت عنوان یک برند بین المللی بوده است.

صلاحی با بیان اینکه از صادرات فله ای زعفران توسط دلالان جلوگیری می شود افزود: با رعایت اصول بسته بندی و تامین نظر و سلیقه مشتریان بازارهای جهانی این محصول در اوزان یک تا 100 گرمی بسته بندی می شود.

صلاحی با اشاره به انجام پژوهش از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای شناسایی خواص درمانی این محصول اظهار کرد: در آینده ای نزدیک نسبت به تبلیغ خواص زعفران در کنار بسته بندی شکیل اقدام خواهد شد.