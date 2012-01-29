ویژه های دهه فجر در صدا و سیمای لرستان/ رادیو میزبان "روزهای روشن"

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای مرکز لرستان برای ایام الله دهه فجر به گونه ای برنامه ریزی کرده است که اقشار مختلف مردم در برنامه های متعدد با زوایای مختلف انقلاب، عوامل پیروزی انقلاب، پیام ها و کارکردهای انقلاب و دستاورد های انقلاب اسلامی آشنا شده و از سوی دیگر لحظات و دقایق مفرح و سرگرم کننده ای برای آنها فراهم شود.

برنامه زنده تلویزیونی "شونشینی" هر شب به مدت یک ساعت و به طور زنده به مرور خاطرات انقلاب از زبان یاران و یادگاران انقلاب اسلامی پرداخته و نقش بزرگان و به ویژه شخصیتها و روحانیون انقلاب لرستان را در پیروزی انقلاب بررسی می کند.

این برنامه تلویزیونی همچنین به توانمندیهای شهرستانهای استان و دستاوردهای انقلاب در هر کدام از شهرستانها می پردازد.

رادیو میزبان برنامه "روزهای روشن"

در برنامه رادیویی روزهای روشن نیز همکاران رادیو سعی دارند علاوه بر آشنا کردن اقشار مختلف مردم با چگونگی شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، نقش مردم لرستان را در حضور در عرصه های مختلف انقلاب و بعد از آن تا به امروز بررسی کنند.

در این برنامه رادیویی با طراحی آیتم هایی چون تصنیف های محلی انقلابی، گزارشها و مصاحبه های متنوع، نمایشهای رادیویی، مباحث کارشناسی لحظات مفرح و در خور استفاده ای برای مخاطبان فراهم خواهد شد.

همین معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز لرستان نیز در طول این ایام علاوه بر پوشش خبری برنامه های متنوع اجرایی و فرهنگی ایام دهه فجر روزانه یک یا دو گزارش از دستاورد ها و کارکردهای مختلف انقلاب اسلامی در عرصه های داخلی و بین المللی پخش می کند.

بنابر این گزارش تمام برنامه های صدا و سیمای مرکز لرستان در این ایام بسته به مخاطب و موضوعشان به انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر خواهند پرداخت.

پوشش زنده راهپیمایی 22 بهمن در خرم آباد

همچنین با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته حضور باشکوه مردم خرم آباد در راهپیمایی روز 22 بهمن امسال در مسیر های مختلف راهپیمایی با استقرار دو واحد سیار تلویزیونی و لینک های ماهوراه ای در نقاط مختلف و استقرار سه اکیپ تولیدی و خبری به طور زنده در یک برنامه ویژه از شبکه افلاک پخش خواهد شد.

بنابر این گزارش بیش از 35 نفر از همکاران این مرکز برای پوشش راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی سازماندهی شده اند که خروجی کار آنها که همانا حضور با شکوه مردم است از طریق شبکه های سراسری نیز پخش خواهند شد.

در همین راستا 9 گروه تلویزیونی، رادیویی و خبری دیگر نیز برای پوشش مطلوب رسانه ای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سراسر شهرستانها و حتی روستاهای استان لرستان در صدا و سیمای لرستان پیش بینی و سازماندهی شده اند.