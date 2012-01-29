به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح یکشنبه در حاشیه سفر اعضای مجمع جهانی بیداری اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی اظهار داشت: حمل و نقل در پارس جنوبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به منظور تامین زیرساختهای مورد نیاز حمل و نقل در این منطقه، فرودگاه عسلویه توسعه خواهد یافت.
وی با اشاره به اجرای دو پروژه زیربنایی در این فروگاه، ادامه داد: در حال حاضر سالانه یک میلیون مسافر از طریق فرودگاه بینالمللی خلیج فارس جابجا میشوند که با اجرای این دو پروژه، حجم جابجایی مسافر از این فرودگاه به پنج میلیون نفر خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: یکی از این پروژهها احداث باند دوم فرودگاه عسلویه به طول چهار کیلومتر با اعتبار 700 میلیارد ریال است.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از پروژههایی که در این فرودگاه اجرا خواهد شد، احداث پایانه اصلی فرودگاه خلیجفارس با زیربنای 14 هزار مترمربع است که در توسعه این فرودگاه نقش بسزایی خواهد داشت.
نصوری با اشاره به وسعت 46 هزار هکتاری منطقه ویژه پارس جنوبی ادامه داد: توسعه زیرساختهای حمل و نقل در این منطقه که به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان به شمار میرود یک امر اساسی است.
وی در ادامه با برشمردن ماموریتهای سازمان منطقه ویژه پرداخت و گفت: جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تامین منابع مالی، استفاده از توانمندیهای داخلی در اجرای پروژههای بالادستی و پائیندستی صنعت نفت از ضرورتهای کاری این منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: به منظور توسعه فرودگاه بینالمللی خلیج فارس، دعوت از بخش خصوصی و سرمایه گذاراندر این طرح از اهمیت زیادی برخوردار است.
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