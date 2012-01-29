محرومیت دماوند از شبکه قرآن!/ احداث حوزه علمیه در فیروزکوه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی افزود: شهرستان دماوند به خاطر نداشتن فضای ارتباط دیجیتالی، از بسیاری از برنامه‏ های مفید و معنوی محروم مانده است.

وی گفت: چندی پیش به‌عنوان کارشناس امور قرآنی در شبکه قرآن حضور یافتم و مجری آن برنامه در انتهای ضبط تلویزیونی از چند و چون برنامه‏ های شب گذشته از من پرسید و پاسخ من از روی بی‏ اطلاعی و به دلیل فقدان این شبکه در دماوند بود.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: مجری برنامه در آن گفت‏گوی تلویزیونی از فقدان سامانه‏ های پخش صدا و تصویر دیجیتالی در 50 کیلومتری پایتخت کشوری اسلامی متعجب شد.

احداث حوزه علمیه در فیروزکوه ضروری است

امام جمعه فیروزکوه تأکید کرد: یکی از مواردی که ضرورت و اهمیت وجود آن در شهرستان مذهبی و ولایت‏مدار شهرستان فیروزکوه به شدت احساس می شود، ضرورت احداث حوزه علمیه است.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: برخورداری نسل جوان از نعمت حوزه علمیه، آنها را از سقوط در منجلابهای اخلاقی نجات می‏ دهد؛ به همین منظورعملیات احداث حوزه علمیه خواهران شهرستان فیروزکوه پس از جانمایی زمین مورد نظر آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: تأسیس حوزه علمیه در شهرستان فیروزکوه گامی مثبت برای تربیت نسل پاک و توسعه فرهنگی منطقه است.

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: حوزه علمیه خواهران می تواند مادرانی نمونه و برخوردار از تعالیم اسلام ناب محمدی که حرف نخست را در تربیت فرزندان این مرز و بوم می ‏زند، پرورش دهد.

وی گفت: تمام مردم متدین و اسلامی شهرستان فیروزکوه باید به منظور تربیت هر چه بهتر نسل آینده این منطقه برای احداث هر چه زودتر این مرکز علمی و فرهنگی به یاری بشتابند.