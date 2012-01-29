محرومیت دماوند از شبکه قرآن!/ احداث حوزه علمیه در فیروزکوه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی افزود: شهرستان دماوند به خاطر نداشتن فضای ارتباط دیجیتالی، از بسیاری از برنامه های مفید و معنوی محروم مانده است.
وی گفت: چندی پیش بهعنوان کارشناس امور قرآنی در شبکه قرآن حضور یافتم و مجری آن برنامه در انتهای ضبط تلویزیونی از چند و چون برنامه های شب گذشته از من پرسید و پاسخ من از روی بی اطلاعی و به دلیل فقدان این شبکه در دماوند بود.
امام جمعه دماوند اضافه کرد: مجری برنامه در آن گفتگوی تلویزیونی از فقدان سامانه های پخش صدا و تصویر دیجیتالی در 50 کیلومتری پایتخت کشوری اسلامی متعجب شد.
احداث حوزه علمیه در فیروزکوه ضروری است
امام جمعه فیروزکوه تأکید کرد: یکی از مواردی که ضرورت و اهمیت وجود آن در شهرستان مذهبی و ولایتمدار شهرستان فیروزکوه به شدت احساس می شود، ضرورت احداث حوزه علمیه است.
حجت الاسلام عبدالعلی استیری افزود: برخورداری نسل جوان از نعمت حوزه علمیه، آنها را از سقوط در منجلابهای اخلاقی نجات می دهد؛ به همین منظورعملیات احداث حوزه علمیه خواهران شهرستان فیروزکوه پس از جانمایی زمین مورد نظر آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: تأسیس حوزه علمیه در شهرستان فیروزکوه گامی مثبت برای تربیت نسل پاک و توسعه فرهنگی منطقه است.
امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: حوزه علمیه خواهران می تواند مادرانی نمونه و برخوردار از تعالیم اسلام ناب محمدی که حرف نخست را در تربیت فرزندان این مرز و بوم می زند، پرورش دهد.
وی گفت: تمام مردم متدین و اسلامی شهرستان فیروزکوه باید به منظور تربیت هر چه بهتر نسل آینده این منطقه برای احداث هر چه زودتر این مرکز علمی و فرهنگی به یاری بشتابند.
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