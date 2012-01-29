به گزارش خبرنگار مهر، مجید شهیدی؛ رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با موضوع مصرف بهینه فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت و گازوییل) و رعایت موارد ایمنی در خودروهای گازسوز (CNG)، گفت: این جشنواره بهمن‌ماه سال‌جاری در تهران برگزار خواهد شد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به استقبال هنرمندان داخلی و خارجی از برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: تاکنون حدود 750 اثر به دبیرخانه جشنواره توسط هنرمندان داخلی و خارجی ارسال شده‌است.

رئیس نخستین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه بر این اساس تاکنون آثاری از 48 کشور جهان به این جشنواره ارسال شده است، بیان کرد: تاکنون 252 کاریکاتوریست آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند.

به گفته وی آثار ارسالی تاکنون از کشورهای ایران، یونان، بلغارستان، کاستاریکا، فنلاند، ازبکستان، پرو، ترکیه، تایلند، مولداوی، روسیه، صربستان، شیلی، سودان، اکراین، مقدونیه، مکزیک، مونته نگرو، نیجریه، رومانی، چین، فرانسه، کوبا، کرواسی، لهستان، برزیل، بلاروس، ارژانتین، آمریکا و اندونزی به دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال شده‌است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه داوری تمامی آثار در تاریخ 11 بهمن ماه درمحل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام می شود، مسعود شجاعی طباطبایی، داودشهیدی، شاهرخ حیدری، محمود نظری و عباس ناصری را داوران ایرانی این رویداد بین‌المللی معرفی کرد.

وی در ادامه گفت: چهار داور خارجی نیز در این جشنواره به صورت اینترنتی به ارزیابی آثار خواهند پرداخت که اسامی آنها بدین شرح است: مارسیو لیته از برزیل، اردوگان از ترکیه، مخمود اشنوکولوف از ازبکستان و سیران جفرلی از آذربایجان گفتنی است، شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکی cartoonfestival@niopdc.ir ارسال کنند. ضمن اینکه کتاب جشنواره نیز برای تمامی هنرمندانی که آثارشان در کتاب چاپ می‌شود، فرستاده خواهد شد.