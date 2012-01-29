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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

سمیعی نسب در گفتگو با مهر:

موردی از احتکار کالا در قم مشاهده نشده است

موردی از احتکار کالا در قم مشاهده نشده است

قم - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان قم از عدم مشاهده احتکار کالا در قم خبر داد.

احمد رضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اخباری که در خصوص احتکار کالا مطرح شد بیان کرد: ‌بازرسان سازمان در هفتهٔ گذشته با مراجعه به تمامی انبار‌های نگهداری کالا این مساله را مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: ‌ با بررسی‌های انجام شده توسط بازرسان، موردی از احتکار کالا و همچنین گران فروشی در استان قم مشاهده نشده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۲۵انبار و سردخانه محل نگهداری کالاهای اساسی و ضروری در استان قم وجود دارد افزود: ‌کلیه انبار‌ها مکلف به اعلام موجودی ماهیانهٔ خود به سازمان نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان قم هستند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ‏، ‌معدن و تجارت استان قم ادامه داد: ‌ اگر این انبار‌ها و سردخانه‌ها اعلام موجودی نکنند تحت عنوان تخلف عدم اعلام موجودی به مساله رسیدگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دی ماه تنها ۲مورد اعلام موجودی نکرده‌اند افزود: با ارجاع این مراکز به تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد شده است.

سمیعی نسب در پایان بیان کرد: ‌ از اواخر دی ماه تمامی بنگاه‌های اقتصادی استان آماده نظارت در جلوگیری از بروز تخلفات هستند تا پیش از بروز تخلف از انجام آن جلوگیری شود.

کد مطلب 1519800

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