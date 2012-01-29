47 داوطلب نمونه و خیر هلال احمر کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه طی مراسمی در تالار فروردین مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج و با حضور استاندار کردستان، اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کردستان از 47 داوطلب نمونه و خیر این جمعیت تجلیل شد.

استاندار کردستان در این همایش طی سخنان کوتاهی به اهمیت و جایگاه داوطلبان در جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: داوطلبان هلال احمر همواره نشان داده اند که در خدمت رسانی و یاری دادن به مردم مصیبت زده پیشگام هستند و به همین دلیل باید این سنت نیکو و حسنه در استان کردستان بیش از گذشته ترویج داده شود.

علیرضا شهبازی در ادامه مردم استان کردستان را مردمی نوع دوست عنوان کرد و افزود: مردم این استان در همه بحران های بزرگ ثابت کرده اند که همیشه برای کمک رسانی و جمع آوری کمک های خیر خواهانه برای هم نوعان خود آماده هستند و در راستای کمک های بشر دوستانه از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توسعه فعالیت ها و برنامه های جمعیت هلال احمر استان کردستان شد و اظهار داشت: انتظار می رود با حمایت های همه جانبه مردم و داوطلبان عضو این جمعیت کمک رسانی های بیشتری در مواقع ضرورت صورت گیرد.

استاندار کردستان همچنین به اعتبارات جهشی که به استان کردستان اختصاص داده شده است اشاره کرد و ادامه داد: با تخصیص این اعتبارات می توان تحول و تغییر اساسی و بزرگی را در زمینه های اقتصادی، گردشگری، عمرانی و سیاسی در استان کردستان به وجود آورد.

شهبازی در ادامه مشکل سرمایه گذاری و کمبود اشتغال در استان را از دغدغه های مقام معظم رهبری و دولت عنوان کرد و گفت: دولت تمام توان خود را برای عمران و آبادانی استان و حل معظل بیکاری و اشتغال کاذب به کار گرفته است.

وی طی سخنان دیگری به نزدیک بودن انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری اشاره کرد و افزود: مردم می توانند با حضور پرشور و حداکثری خود در انتخابات زمینه روی کار آمدن افرادی مستعد و کارا را فراهم کنند و در پیشرفت و توسعه اقتصادی منطقه نقش موثری را ایفا کنند.

گفتنی است اجرای برنامه مولودی خوانی و نمایش کمدی توسط هنرمندان استان از برنامه های جنبی همایش تجلیل از داوطلبان نمونه و خیر جمعیت هلال احمر کردستان بود.