قیمت بالای کاغذ برای ناشران و خریداران مشکل ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب استان قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد اظهار داشت: قرآن کریم در میان این همه مخلوقات که در عالم وجود دارد به قلم و دوات و آنچه نوشته می‌شود قسم خورده است که بیانگر اهمیت نوشتن و قلم است.



وی ادامه داد: البته قلم و نوشته ای از دید اسلام اهمیت دارد که باعث رشد و ارتقاء کمال و اخلاق انسان شود و او را به خدا نزدیک سازد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه در قسم و سوگند سه مطلب مقسم به، مقسم له و جواب قسم اهمیت دارد اظهار داشت: در آیات شریفه سوره ضحی خداوند به 7 چیز قسم می خورد تا بر تقوا تاکید کند که کشف میان چرایی قسم با قسم از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه مفسران بوده و باید بیشتر به آن پرداخته شود.



آیت الله سبحانی بیان داشت: در قرآن کریم قسم‌های مختلفی وجود دارد که حدود 40 سوگند در آیات مختلف مطرح شده است اما مهمترین قسم به قلم و عالم و علم است.



وی با اشاره به ایام ولادت رسول گرامی اسلام و ایام وحدت تصریح کرد: پیامبری که درس نخوانده و امی است به قلم و نوشته انسان قسم می‌خورد که خود نشان‌دهنده آن است که اسلام مکتب قلم و کتاب است و فرهنگ ما فرهنگ علم و دانش است.



ملتی مسلمان است که اهل دانش باشد



استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: ملت مسلمان ملت علم و دانش است و اگر روزگاری عقب مانده‌ایم یا تقصیر خودمان است و یا دشمنان ما را عقب مانده نگه داشته اند والا از سوی فرهنگ اسلامی قصوری نیست.



وی تأکید کرد: نشانه‌های ما کتابخانه‌های ماست؛ سیدمرتضی در کتابخانه شخصی خود 80 هزار کتاب داشت تا چه رسد به کتابخانه‌های ملی و کتابخانه‌های دیگر که صدها هزار جلد داشته است.



آیت الله سبحانی در عین حال تصریح کرد: البته به دلیل هجوم‌های صورت گرفته به کتابخانه‌ها و دانشمندان اسلامی مانند حمله مغول‌ها و سلاجقه بدون فرهنگ برخی کتابخانه‌ها و آثار اسلامی از میان رفته اما هنوز هم آثاری داریم که مایه افتخار است.



وی ادامه داد: کتب شیعیان مدت‌ها مایه برافروختن تنور بود و از مرکب آن رودخانه دجله ماها سیاه بود اما اراده خدا در این بود که آثا بماند و مایه افتخار ما باشد و اگر گشایشی برای کتاب استان است مهم است که چه قلمها و نوشته هایی چاپ شود.



رئیس موسسه امام صادق(ع) با بیان اینکه سه چیز است که حجاب‌ها را میان خدا و بشر را پاره می‌کند اظهار داشت: در روایت است که اگر کسی بر تربت امام حسین(ع) سجده کند هفت حجاب را پاره کرده است.



وی تصریح کرد: البته خدا به صورت قیومی موجودی است که در همه جا وجود دارد و نه اینکه به صورت حلولی باشد.



این مرجع تقلید با اشاره به سه مورد بیان شده در حدیث گفت: صدای نوشتن قلم یکی از صداهایی است که حجاب میان بنده و خدا را پاره می‌کند که به آن سریرالعلما می‌گویند؛ پیامبر(ص) می فرماید صدای خامه های دانشمندان بر روی برگ به قدری برای خدا ارزش دارد که ثواب بیشماری دارد و آیا بشر می‌تواند بهتر از این ارزشی برای قلم بیان کند.



وی افزود: وقتی سریر اینقدر ارزش دارد آنچه نوشته می‌شود و آن فردی که می‌نویسد چه ارزشی دارد.



آیت الله سبحانی تصریح کرد: دوم صدای پای جهادگران در میدان جهاد است؛ صدای این قدم برای خدا ارزش دارد زیرا حاکی از ایمان است و سبب می شود این رزمنده در راه استقلال و حفظ کشور جان خود را فدا کند که من از اینکه شهدا جان خود را در راه اسلام فدا کرده اند تا ما دنیا و آخرت داشته باشیم احساس شرم می کنم.



وی بیان کرد: سوم خواهرانی که در خانه ها ریسندگی دارند صدای آن برای خدا محبوب است؛ البته این حدیث نماد است؛ هر کاری که زنان انجام دهند که مملکت را از نیاز به کشورهای دیگر بی نیاز کند برای خدا محبوب است.



کشوری آباد است که مستقل باشد



رئیس موسسه امام صادق(ع) افزود: رسول گرامی در این حدیث فرموده کشوری آباد است که از لحاظ علم و دانش در کمالٰ از نظر قدرت نظامی از خودش دفاع کند و در بحث اقتصادی هم بتواند خودکفا باشد.



وی افزود: امام راحل در ابتدای انقلاب فرمودند برای من بسیار اسف بار است که برای نان دست پیش دشمن دراز کنیم که بحمدلله این آرزوی امام جامه عمل پوشاند و خودکفا شدیم.



این مرجع تقلید ادامه داد: مسئولان باید فکر کنند نظامی که می خواهد در جهان مستقل زندگی کند دشمنانی در داخل و خارج کشور دارند و می خواهند وضع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما را خراب کنند و شب و روز در حفظ مملکت و قوای کشور باشند و از همه ناشران و مسئولانی که این فضا را ایجاد کرده اند از همه قدردانی می کنم.



وی با اشاره به آیه شریفه «فلینظر الانسان الی طعامه» تصریح کرد: همان طور که جسم غذا می خواهد روح و باطن هم غذا می خواهد که خدا دستور داده به آن توجه داشته باشیم که امام باقر(ع) می فرماید این آیه ناظر به غذای روحی است.



آیت الله سبحانی تاکید کرد: ناشران و مولفان مراقب باشند چه غذایی را در اختیار جوانان می گذارند زیرا انسان تنها با غذای مادی سیراب نمی شود.



انتقاد از گرانی کاغذ



وی در بخش پایانی مطالبش با اشاره به گرانی کاغذ تاکید کرد: با این قیمت کذایی کاغذ، نشر و چاپ کتاب برای ناشران و خریداران مشکل است ونمی شود انتشارات به صورت وسیع اداره شود؛ مسئولان ارشاد و غیر ارشاد برای این کار فکری کنند؛ البته من فکری برای حل آن ندارم و تنها مشکل را بیان می کنم.