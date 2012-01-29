34 پروژه آبرسانی روستایی در فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دهقانی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر، گفت: بالغ بر 12 میلیارد و 600 میلیون تومان پروژه در ایام دهه فجر توسط آبفای روستایی در استان اجرایی می شود که در این خصوص 115 روستا تحت پوشش خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه استان فارس بیشترین تعداد مجتمع های آبرسانی روستایی را در کشور دارد، افزود: در این استان 104 مجتمع بزرگ آبرسانی روستایی را در دست اجرا داریم که با تکمیل این مجتمع ها یک هزار و 300 روستا از آب آشامیدنی سالم استفاده خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت آبفای روستایی استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون به 260 روستا آبرسانی انجام شده، یادآور شد: در سال جاری 15 دستگاه آب شیرین کن، 10 هزار متر مکعب تانکر، 245 کیلومتر خط انتقال آب و 200 کیلومتر شبکه توزیع در بحث اصلاح شبکه آبرسانی روستایی انجام شده است.

دهقانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه استان فارس دارای چهار هزار و 370 روستا با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 650 هزار نفر است، گفت: استان دارای یک هزار و 450 حلقه چاه آب شرب روستایی و دو هزار و 300 روستای بالای 20 خانوار نیز تحت پوشش آبفای روستایی هستند.

وی یادآور شد: طی چندین سال گذشته به دلیل خشکسالیهای پیاپی، چاه های آب استان حدود چهار هزار لیتر در ثانیه کاهش عمق داشته که این رقم معادل 400 حلقه چاه است.

مدیرعامل شرکت آبفای روستایی استان فارس تاکید کرد: مشکلات در این راستا وجود داشته اما با تلاش مسئولان استان و همکاری همه جانبه در حال حاضر تمامی روستاهای بالای 20 خانوار و حتی کمتر نیز از آب شرب بهداشتی استفاده می کنند.