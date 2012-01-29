زنان سنگرداران اصلی جبهه دفاع از نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصرصادقی ظهر یکشنبه در جلسه مشاوران و نمایندگان امور بانوان ادارات استان کردستان با اشاره به رسالت اصلی زنان در مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان بیان کرد: بانوان فجرآفرینان انقلاب اسلامی هستند که در طول تاریخ 33 ساله بعد از پیروزی انقلاب تاثیر مثبت خود را در تمام حوزه ها به جا گذاشتند.

وی با بیان اینکه حضور پرشور زنان در دوران انقلاب اسلامی و در جنگ هشت ساله موجب تداوم و حتی پیروزی این انقلاب شد، افزود: شجاعت و ایثارگری زنان توسعه و پایداری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را با ثبات کرده است.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان با اشاره به فعالیت های مختلف زنان در تمام عرصه های ارزشمند از خودگذشتگی و ایثارهای بعد و قبل از انقلاب اعلام کرد: آشنای بیشتر زنان در دوران حاضر با آرمان ها و ارزش های انقلاب و تبیین اثرات زنان در پیروزی انقلاب اسلامی منجر به گسترش دامنه و فراگیری موج عظیم بیداری اسلامی در جهان اسلام شده است.

نصرصادقی موج خروشان بیداری اسلامی را ساری و جاری از انقلاب ایران دانست و بیان کرد: به گفته امام راحل (ره) و رهبر فرزانه انقلاب، انقلاب اسلامی بعد از تاثیر در داخل تاثیر فراوانی در دیگر کشورهای اسلامی دارد و انقلاب ایران در حال حاضر و در ادامه موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه به الگو تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تقارن هفته وحدت و دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای برگزاری بیشتر برنامه های تاثیرگذار است، اظهار داشت: برنامه های این ایام باید حقیقت نظام اسلامی را بیان کند و به مقام و جایگاه زنان در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بپردازد و آن نقش های تاثیرگذار را تبیین و تشریح کند.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان با اشاره به اینکه تجلیل از زنان ایثارگر مهمترین قسمت برنامه های دهه فجر است، اعلام کرد: تجلیل از زنان ایثارگر و بانوان برتر و دارای رتبه های علمی، ورزشی، فرهنگی و دیگر زمینه های موفقیت از برنامه های پیش بینی شده در کمیته زنان ادارات استان است.

از دیگر برنامه های مختلف کارگروه زنان ادارات استان کردستان به مناسبت دهه مبارک فجر می توان به راهپیمایی سراسری خانوادگی در روز 17 بهمن ماه اشاره کرد و علاوه بر آن برگزاری مسابقه تیراندازی لیزری در روز 19 بهمن، تیراندازی با اسلحه کلت در روز 20 ماه جاری، تنیس روی میز روز هجدهم بهمن ماه، شنا و مسابقه دارت بانوان در روزهای 15 و 16 بهمن ماه برگزار می شود.