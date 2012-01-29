حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمنان را خنثی می کند

حجت الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت آگاه ایران اسلامی همیشه با حضور آگاهانه خود در صحنه تمام اندیشه‌های پوچ دشمنان را نقش بر آب کرده است.

وی تصریح کرد: امسال نیز ملت بابصیرت و آگاه ایران با حضور پرشور و آگاهانه خود توطئه های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی خواهند کرد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین با تاکید بر کیفیت‌بخشی به برنامه‌های دهه فجر امسال عنوان کرد: همه باید دست در دست هم دهیم تا مراسم دهه فجر امسال باشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار شود.

حجت الاسلام احمدی بیان داشت: تبلیغات اسلامی لرستان با برنامه ریزی مناسب اجرای 90 برنامه متنوع فرهنگی را در دستور کار قرار داده است.

وی از افتتاح اولین کتابخانه دیجیتال در سطح استان طی این ایام خبر داد و بیان داشت: اعزام مبلغ عمومی و متخصص، برگزاری جشنواره استانی نشریات تولیدی هسته‌های فرهنگی جوان و برگزاری گفتمان دینی در مدارس و مساجد از جمله این برنامه ها است.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین به برگزاری جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی با موضوع بیداری اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: این جشنواره با هدف حمایت از موج بیداری اسلامی در کشورهای مردم مسلمان منطقه و نیز نشر افکار و ارزشهای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدی برگزاری گفتمان دانشجویی و حوزوی، برگزاری همایش مخاطبان گفتمان دینی مدارس، گردهمایی هسته‌های فرهنگی جوان، مسابقات فرهنگی و مذهبی با موضوع انقلاب اسلامی، اجرای طرح پیوند مسجد و مدرسه، گردهمایی مبلغان و مبلغات و ائمه جماعات و ارسال پیامک با موضوع انقلاب و دهه فجر را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این دهه برشمرد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب در مدارس صدرا و معارف اسلامی، بیان داشت: همچنین در این ایام مراسم شبهای انقلاب در مساجد فعال استان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به هماهنگی برای شرکت تشکلها و کانونها در مراسم راهپیمایی 22 بهمن، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقه پیام کوتاه فجر مهر، برگزاری کرسی تلاوت و تجلیل از فعالان قرآنی و مربیان قرآنی ا دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام احمدی همچنین به توزیع 13 هزار جلد قرآن در استان اشاره کرد و گفت: در دهه فجر 10 هزار جلد قرآن اهدایی و سه هزار جلد قرآن یارانه‌ای در استان توزیع خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره کودک و نوجوان در 8 شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا همچنین جشنواره جوان به صورت استانی در لرستان برگزار خواهد شد.