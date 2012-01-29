آغاز ویرایش اطلاعات ثبت نام کنندگان در کنکور دکتری 91 از فردا

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 169 هزار و 103 نفر در نهایت در آزمون دکتری 91 ثبت نام کردند که این داوطلبان می توانند از فردا دوشنبه 10 بهمن ماه، اطلاعات ثبت نامی خود را بر روی سایت سازمان سنجش مشاهده کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کلیه داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 می توانند با کد رهگیری پس از ورود به سایت سازمان سنجش اطلاعات مندرج خود را کنترل کنند و در صورت نیاز به ویرایش و یا اصلاح، در این باره اقدام کنند.

وی اضافه کرد: داوطلبان از روز دوشنبه 10 بهمن تا روز چهارشنبه 12 بهمن فرصت دارند اطلاعات را کنترل یا ویرایش کنند.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 در 285 کد رشته امتحانی در گروه های علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی، زبان و تربیت بدنی و علوم ورزشی در روز 25 فروردین ماه 91 برگزار می شود.