توجه به اولویتها در گسترش اخلاق اسلامی/گفتمان مساجد را اخلاقی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی نماینده مقام معظم رهبری و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه طی میزگردی که در نخستین همایش "گسترش اخلاق اسلامی" یکشنبه 9 بهمن ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری همایش این است که مجموعه دستگاههای فرهنگی تمام توان و ظرفیت خود را برای مطرح کردن اخلاق اسلامی در ابعاد مختلف به کار گیرند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در اهمیت اخلاق در جامعه، تصریح کرد: اگر به ضرورت اخلاق فردی و اجتماعی در جامعه توجه نکنیم بطور قطع با مشکلات متعددی روبرو خواهیم بود؛ در آنجایی که پیامبر اسلام(ص) فلسفه بعثت را در تکامل اخلاق عنوان می فرماید نظام انقلاب اسلامی ایران که ادامه آن نهضت عظیم است باید به این مسئله بیشتر توجه کند.

حجت الاسلام محمدی در پایان بر لزوم توجه حوزه های علمیه به ابعاد مختلف اخلاق تأکید کرد و گفت: حوزه علمیه علاوه بر خودسازی وظیفه دارد جامعه را بر اساس اخلاق و فضایل تربیت کند . اگر اخلاق پایه و اساس کارهای ما باشد در تمام زمینه ها موفق خواهیم بود و در غیر این صورت، رذایل اخلاقی بر جامعه حاکم خواهد شد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد به تشریح آسیبها، زیرساختها و اولویتها در گسترش اخلاق اسلامی پرداخت و گفت: آسیبهایی که ما در حوزه اخلاق شاهدیم بعضا ارثیه شومی است که از رژیم طاغوت به ما رسیده است اما از طرفی با طلوع گفتمان انقلاب اسلانی مجددا شاهد طلوع فضیلتها در بهار انقلاب اسلامی بودیم.



وی تصریح کرد: اگر در حوزه تربیت و اخلاق ضربه بخوریم در ابعاد دیگر نیز ضربه خواهیم خورد و اگر این غفلت ادامه یابد و افراد صالح به میدان نیایند جامعه دچار نفس تنگی خواهد شد و آن سازماندهی اجتماعی گسترده دچار اختلال می شود.

حاج علی اکبری افزود: دامنه این اختلال نه تنها به مباحث اجتماعی بلکه به حوزه اقتصادی، سیاسی و... نیز کشیده می شود و در حوزه سیاسی دچار فرصت سوزی شده، توان ملی ما را کاهش می دهد و نقاط قوت را در عرصه مشارکتهای سیاسی مردم به نقاط ضعف تبدیل می کند.

وی به ضرورت اولویت سازی در گسترش اخلاق اسلامی اشاره کرد و افزود: اولویتها در چند عرصه اهمیت دارد اما آنچه ما از بین موضوعات اخلاقی بیشتر بدان نیازمندیم شکر، حلم و بردباری، حیا، صدق، خوش برخوردی و قناعت است. رویکرد دشمن در گسترش بی پروایی است که باید قبل از هرچیزی به بحث حیا بپردازیم.

وی به اولویت گسترش اخلاق اسلامی در میان اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: در محور اقشار دو گروه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند یکی مسئولین و دیگری کودکان هستند. در بخش ساختار امروز اولویت با خانواده است و بعد به ترتیب ساختار اداری کشورمان در اولویت قرار دارد، نظام اداری ما چون پیوست اخلاقی ندارد خود تولید کننده ناهنجاری هاست. در کنار آن باید محیط عمومی و فضاهای رسانه ای و مجازی را در حوزه اخلاق مورد توجه قرار دهیم.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تصریح کرد: در محور قالبها و روشها باید بگوییم که تمام مطالعات ما نشان می دهد که روش قرآن تربیت توحیدی است. تقویت جهان بینی توحیدی و زیرساختهای هر جنبه ای از مباحث ما در مکارم اخلاق محسوب می شود که این مسئله با ذکر و یاد گره خورده است که روح اخلاق اسلامی است.

حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: یکی از مسائلی که به شدت مورد غفلت جامعه است بحث معاد و مرگ باوری است ضمن اینکه استفاده وسیع از پایگاههای اصلی ذکر الهی است که اولین آن مساجد است که متأسفانه معمولا نیمه تعطیل بوده و یا استفاده مطلوب از آنها نمی شود.

وی بر ضرورت تقویت بنیه اخلاقی روحانیون تأکید کرد و افزود: معلمین و اساتید نیز در این مسئله از اولویت برخوردارند و علاوه بر این مباحث معرفی الگوی عملی در گسترش اخلاق اسلامی بسیار مؤثر است که ما از گنج عظیم جنگ برای اعتلای اخلاق در جامعه نباید غافل شویم.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد یادآور شد: در جریان تحولات اخلاقی بدون شک باید به آموزش و پرورش توجه داشته باشیم و شیوه های خود را معطوف به تعلیم و تربیت عمومی کنیم. در مسجد نیز همه اعتبار گفتمانهای حاکم خود را اخلاق کنیم که با محوریت ائمه جماعات امکان پذیر است چراکه مسجد باید پرچمدار اخلاق در همه اماکن باشد.