سامانه جامع موقوفات البرز راه اندازی شد

حجت السلام بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سامانه جامع بانک اطلاعات و راه اندازی آن در البرز اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه کلیه اطلاعات اوقاف و اماکن متبرکه و موقوفات به روز رسانی می شود.

وی تصریح کرد: پس از راه اندازی این سامانه در استان البرز، تعداد 267 سند موقوفه در سامانه جامع بانک اطلاعات ثبت و ضبط شده است.

بنی احمدی ایجاد این بانک جامع اطلاعاتی را سامانه ای شفاف برای قاعده مند سازی موقوفات و حرکتی پویا در راستای نیات واقفین قلمداد کرد.

بنی احمدی گفت: ایجاد این سامانه حرکت فرهنگی بزرگی در استان البرز است که به ثبت بهتر موقوفات می انجامد.

