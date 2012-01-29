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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

سامانه جامع موقوفات البرز راه اندازی شد

سامانه جامع موقوفات البرز راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز از ساماندهی ابنا و نیات موقوفه البرز و ثبت آنها در سامانه جامع بانک اطلاعات و موقوفات خبر داد.

حجت السلام بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سامانه جامع بانک اطلاعات و راه اندازی آن در البرز اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه کلیه اطلاعات اوقاف و اماکن متبرکه و موقوفات به روز رسانی می شود.

وی تصریح کرد:  پس از راه اندازی این سامانه در استان  البرز، تعداد 267 سند موقوفه در سامانه جامع بانک اطلاعات ثبت و ضبط شده است.

بنی احمدی ایجاد این بانک جامع اطلاعاتی را سامانه ای شفاف برای قاعده مند سازی  موقوفات و حرکتی پویا در راستای نیات واقفین قلمداد کرد.

بنی احمدی گفت: ایجاد این سامانه حرکت فرهنگی بزرگی در استان البرز است که به ثبت بهتر موقوفات می انجامد.
 

کد مطلب 1519829

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