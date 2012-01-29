سکه تمام طرح جدید؛ 845 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید امروز یکشنبه به ترتیب به 860 هزار تومان و 845 هزار تومان رسیده، ضمن اینکه قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی امروز 415 هزار تومان، ربع سکه 215 هزار تومان و سکه گرمی نیز 110 هزار تومان بوده است.

این در حالی است که بعدازظهر شنبه نرخ هر قطعه سکه طرح قدیم 815 هزار تومان، طرح جدید 805 هزار تومان، نیم سکه 390 هزار تومان، ربع سکه 200 هزار تومان و سکه گرمی 110 هزار تومان بود.

قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز از 74 هزار تومان روز شنبه به 75 هزار و 720 تومان در روز جاری افزایش یافته، البته هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 1738 دلاررسیده است.