تب خرید در بازار زاهدان فروکش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار رسولی زاهدان به عنوان یکی از مراکز عمده عرضه و توزیع مواد غذایی طی روزهای گذشته شاهد تحولاتی بوده است به دنبال افزایش نرخ روپیه قیمت برنج درجه یک پاکستانی از 170 هزار ریال به 330 هزار ریال به ازای هر کیسه ده کیلویی در روزهای گذشته افزایش داشت.

در این رابطه یکی از فروشندگان عمده مواد غذایی در خیابان سعدی زاهدان نیز گفت: انتشار شایعه کمبود مواد غذایی در کشور از سوی برخی سود جویان موجب هجوم بسیاری از مردم به فروشگاه های عمده مواد غذایی شد و تقاضا برای خرید مایحتاج اصلی را افزایش داد.

امین سرگزی افزود: بیشتر مراجعه کنندگان در طی روزهای گذشته را خانواده های قشر متوسط و با تمایل به خرید کالاهایی از جمله روغن نباتی، ماکارونی، تن ماهی، قند، شکر و برنج تشکیل داده است که مازاد بر مصرف خانواده خرید داشته اند.

وی بیان داشت: به دلیل نامشخص بودن عرضه و تقاضا و مدیریت بازار بسیاری از عمده فروشان در طی روزهای گذشته از عرضه محصولات به تعداد زیاد خودداری کرده و با عرضه کالا به تمام متقاضیان نقش به سزایی در مدیریت بازار ایفا کردند.

یکی از شهروندان زاهدانی نیز در فروشگاه رفاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خانواده های قشر متوسط و به خصوص کارمندان و کارگران به دلیل محدود بودن منابع مالی حتی در صورت وجود بحران نیز قادر به خرید و ذخیره سازی مایحتاج خود نیستند.

زهرا سرابندی افزود: فروشگاه های زنجیره ای بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند تا در صورت نیاز از آنها به عنوان یک ذخیره مطلوب و با نرخ دولتی در مواقع نیاز استفاده کرد.

شهرام حسینی یکی از کارمندان بانک نیز گفت: حفظ خونسردی و تامل در برخورد با بحران های اقتصادی در بسیاری از موارد راهگشا است.

وی افزود: اعتماد به مسئولان نظام و درچنین مواردی سپردن حل مشکلات به دست آنها بسیار در حل مشکلات گره گشا خواهد بود.

وی اظهار داشت: هجوم عجولانه و بدون اطلاع مردم به فروشگاه ها خود به افزایش قیمت ها و موج گرانی دامن می زند و و به نفع محتکران و سوداگران تمام خواهد شد.

مهدی میر یکی از فروشندگان مواد غذایی در زیباشهر زاهدان نیز گفت: بسیاری از فروشندگان خرده پا در طی چند روز گذشته از فروش محصولات اساسی خودداری کردند و حتی نسبت به احتکار آن اقدام کردند که در حال حاضر با تثبیت قیمت ها و همچنین وفور کالاهای اساسی در بازار باید راهی برای فروش مواد احتکار شده خود پیدا کنند که این مسئله به ارزان تر شدن مواد غذایی در روزهای آینده نیز منجر خواهد شد.

قیمت برنج به نرخ واقعی رسیده است

در این رابطه معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: در حال حاضر از روز پنچشنبه قیمت برنج به نرخ واقعی رسیده و این محصول غذایی به وفور در بازارهای استان توزیع شده است.

محمد رفیع سلطان ‌زاده گفت: التهاب و نوسان قیمت برنج به دلیل نوسان نرخ ارز به ویژه روپیه بوده که با اقدامات همه جانبه از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان قیمت برنج براساس مرغوبیت کالا و با نرخ اولیه به فروش می‌ رسد.

وی افزود: همزمان با افزایش قیمت ها در بازار این سازمان نیز نسبت به افزایش تعداد بازرسی ها اقدام کرده است و تمامی تجار و فروشندگان عمده در سراسر استان ملزم به عرضه محصولات غذایی به نرخ مصوب هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ گونه کمبود خاصی در بازار استان وجود ندارد و تقاضای کاذب و موج روانی ایجاد شده در بازار مبنی بر گرانی و کمبود فروکش کرده است.

وی گفت: باید تمامی فروشندگان، برنج را به قیمت واقعی عرضه کنند و در صورت هر گونه تخلف در مورد افزایش قیمت‌ های کالاهای اساسی، سازمان با آنها برخورد خواهد کرد.

سیستم توزیع کالا برگی برای جلوگیری از بحران کارآمد است

یک کارشناس در امور بازرگانی با بیان اینکه استفاده از سیستم توزیع کالا برگی برای جلوگیری از بحران های این چنینی بسیار کارآمد است، گفت: با استفاده از این سیستم در مواقع بحران می توان از التهابات بازار کاست و به خریداران اطمینان داد که کالاهای مورد نیاز آنها ذخیره و در دسترس قرار دارد.

این مسئول در سازمان بازرگانی افزود: دولت باید با ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبارها آمادگی لازم برای مقابله با این بحران ها را داشته باشد.

وی بیان داشت: در زاهدان تعداد اندکی از تجار بر این باور بودند که با استفاده از التهاب قیمت در بازار به سود کلانی دست پیدا کنند که نیت آنها برآورده نشد و قیمت ها در وضعیتی کاملا عادی قرار دارد.

وی همچنین ابراز داشت: فروشگاه های زنجیره ای اتکا، رفاه و همچنین فروشگاه های زنجیره ای بسیجیان در طی روزهای گذشته بیشترین نقش را در کنترل و تنظیم بازار داشته اند.

وی افزود: این فروشگاه ها با تزریق تمامی موجودی انباری خود در طی هفته گذشته به بازار داخلی با نرخ دولتی نقش مهمی را در کاهش تب شدید بازارداشته و در تنظیم بازار موثر بودند.