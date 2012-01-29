پرداخت 30 میلیارد تومان خسارت به نیروهای تحت پوشش/ اجرای بیمه وکالت و گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول عطایی در نشست خبری روز یکشنبه در مورد پرداخت خسارت به نیروهای تحت پوشش گفت: در 9 ماهه ابتدای امسال بیش از 16 هزار پرونده تشکیل شده است که به هر کدام از آنها در مورد بیمه عمر و حوادث خساراتی پرداخت شد.

وی تأکید کرد: سال گذشته در زلزله درود بابت بیمه منازل مسکونی پرسنل تحت پوشش 3 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم و همچنین امسال نیز در زلزله ماه گذشته نیشابور 600 پرونده تشکیل شده که خسارت این افراد نیز به زودی به آنها پرداخت می شود.

به گفته رئیس سازمان بیمه نیروهای مسلح بیمه عمر حوادث بسیجیان در مأموریت ها، بیمه صعب العلاج کارکنان، بیمه بهگرد یا گردشگری، بیمه وکالت، طرح جامع بیمه نیروهای مسلح و غیره از جمله مواردی است که در سال آینده اجرایی خواهد شد.

عطایی افزود: بر اساس اجرای بیمه بهگرد به گردشگری نیروهای تحت پوشش پس از بازنشستگی با هزینه این بیمه می توانند از 2 یا 3 سفر خارجی بهره مند شوند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر 99 درصد پرسنل تحت پوشش از بیمه های عمر و حوادث برخوردارند و همچنین 90 درصد منازل مسکونی این افراد نیز تحت پوشش بیمه است.

رئیس سازمان بیمه نیروهای مسلح گفت: بیمه فیش دوم حقوق یا عمر نیز یکی از برنامه های در دست اجراست به طوری که قصد داریم سال آینده افراد زیادی را با اختصاص یارانه تحت پوشش این بیمه در آوریم.