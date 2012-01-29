قذافی، مبارک و بن علی غایبان اجلاس آفریقا/ چه کسانی جای سه دیکتاتور آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت های دیپلماتیک سه کشور پر تلاطم شمال آفریقا که مردم آن روی خط بیداری اسلامی دست به اعتراض زده و زمینه تغییر و سرنگونی حاکمان دیکتاتور را فراهم کرده بودند امروز بدون قذافی، مبارک و بن علی در میان سران اتحادیه آفریقا حاضر شدند.

خبر غیبت آن سه حاکم دیکتاتور در هجدهمین اجلاس اتحادیه آفریقا می رود تا وقتی به گوش مردم این قاره برسد، گامی شود تا موج بیداری مردم شمال آفریقا به سایر ملل آفریقایی نیز برسد. هر چند کشورهای آفریقایی یک دوره رهایی و استقلال از استعمارگران را تجربه کرده و بالاخره در سال 1963 میلادی موفق به تشکیل سازمان وحدت آفریقا شده اند اما بیداری پدید آمده در شمال آفریقا می تواند سرآغاز استقلالی دیگر برای قاره آفریقا باشد.

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان که به عنوان عضو ناظر در اجلاس هجدهم سران اتحادیه اروپا شرکت کرده است، در حاشیه این اجلاس در تحلیل انقلاب هایی که در شمال آفریقا رخ داد، گفت: کشورهای آفریقایی تا قبل از 40 سال پیش، بیشتر مستعمره و تحت سلطه کشورهای غربی بودند و آثار استعمار را به خوبی در آفریقا شاهد هستیم.

صالحی در بخش دیگری از سخنان افزود: برخی کشورهای آفریقایی که از حیث معادن و امکانات طبیعی خدادادی غنی هستند اما زندگی مردم در آنها بسیار فقیرانه است و اینجاست که به ظلم و ستمی که استعمار به آنها روا داشته است پی می بریم.

وی افزود: یک بیداری در 40 سال پیش در آفریقا ایجاد شد و مردم آفریقا برای استقلال خود قیام کردند و علی الظاهر تقریبا تمامی کشورهای آفریقایی استقلال خود را دارند اما متأسفانه حضور استکبار و استعمار همچنان به شیوه دیگری ادامه دارد.

صالحی افزود: استعمارگران هر دفعه با ظاهر و شکل خاصی ورود پیدا می کنند، در شمال آفریقا یک بیداری ایجاد شده که مردم می خواهند به سنت ها و باورهای خود بازگردند. ما این بیداری را بیداری اسلامی می دانیم چون در بستر اسلامی رخ داده است.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: خیلی از کشورهای آفریقایی هم هستند که عمدتا مسیحی هستند ولی این بیداری اسلامی ربطی به این مفهوم ندارد که بیداری در جای دیگر آفریقا رخ ندهد به اعتبار اینکه اینها ممکن است مسلمان نباشند. چون در بیداری اسلامی مردمی که شاهد این تحولات بودند به دنبال کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و استقلال بودند و اینها شعارها و خواسته هایی است که برای همه معنی دارد و همه مردم داوطلب داشتن چنین وضعیتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: فکر می کنم بیداری که در شمال آفریقا رخ داده باعث خواهد شد که سایر ملل آفریقایی هم با جدیت بیشتری به دنبال برگرداندن کرامت انسانی و استقلال سیاسی و اقتصادی خود باشند البته راه دشواری در پیش دارند.