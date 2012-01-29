علی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و در راستای بالابردن فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی با همکاری مسئولان بخشهای سعدآباد و شبانکاره نمایشاه کتاب فجر در این دو بخش برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که باید همواره در مراسم دهه فجر مورد توجه قرار گرفته و به آن عمل شود، برگزاری برنامه‌های فرهنگی است که برگزاری نمایشگاه کتاب یکی از این برنامه‌ها است.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتستان با اشاره به پائین بودن سرانه مطالعه کتاب در این شهرستان اضافه کرد: سرانه مطالعه در شهرستان دشتستان از حد نرمال پائین تر است و باید با ترغیب و تشویق مردم به مطالعه، سرانه مطالعه و کتاب‌خوانی را بالا ببریم.

وی به اهمیت مطالعه و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: باید شرایط لازم برای استفاده همه مردم از کتاب را فراهم سازیم و با فرهنگ‌سازی مناسب در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی گام برداریم.

دهقان ادامه داد: یکی از اهداف کتابخانه های عمومی دشتستان در دهه فجر ترویج ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب است که برای تحقق این اهداف از تمامی فرصت‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های کتابخانه های عمومی شهرستان دشتستان اضافه کرد: امیدواریم با اجرای برنامه های فرهنگی بتوانیم در ماه های آینده شاهد افزایش میزان مطالعه در بین مردم خصوصا در قشر جوان باشیم.

دهقان پائین بودن سرانه مطالعه را یکی از معضلات جامعه دانست و افزود: مسئولان نیز باید با همکاری با کتابخانه‌های عمومی و برگزاری مراسم فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی تلاش کنند.

وی با اشاره به نقش اولیا و مربیان در گسترش سرانه مطالعه اظهارداشت: کمک به فراهم کردن امکانات و فرصتهای مطالعاتی برای کودکان و نوجوانان، افزون بر همت و تلاش خود آنان، تلاشها، برنامه ریزیها و مشارکتهای سنجیده و معقول اولیا و مربیان نیز در این راستا ضروری است.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتستان ادامه داد: برای پیشگیری از مفسده‌های اخلاقی، رهایی از پوچ گرایی، بالابردن سطح تحصیلی نوجوانان و جوانان و نیز پیشرفت وضعیت فرهنگی خانواده ها، باید آنان را به مطالعه هرچه بیشتر تشویق کنیم.