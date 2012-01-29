بودجه حمایت از مساجد و مراکز خیریه در مشهد به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلام حسین زعیمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به اختصاص بودجه جهت حمایت از مساجد، حسینیه ها و مراکز خیریه به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در این جلسه نظریه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص نامگذاری اماکن عمومی به تصویب رسید است ادامه داد: بر این اساس بوستان هفت هکتاری واقع در حاشیه بلوار امام علی به نام بوستان بزرگ دانش، بزرگراه حدفاصل میدان امام حسین تا میدان فجر به نام سردار شهید مهدی میرزایی و خیابان حد فاصل شهید فلاحی 16 و 18 به نام شهید مسلم بیدار نظر نام گذاری شد.

وی در خصوص نامگذاری اماکن عمومی گفت: چرا باید یک کمربندی را با نام ها و عناوین گوناگون از شهدا تکه تکه کنیم اگر یک نام مشخص نیز برای مجموعه کمربندی گذاشته شود شهدا راضی هستند.

زعیمی بیان کرد: ما با گذاشتن نام های گوناگون بر روی کمربندی ها و بزرگراه ها مردم را گیج و سر درگم و ناراضی می کنیم.

وی گفت: نظریه کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی مبنی بر اصلاحیه قرار دادهای هاشمیه 73، زکریا و حریر به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید.