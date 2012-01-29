7 ارکستر در تالار وحدت به روی صحنه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر ، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی پور، ارکستر آرس نووا به رهبری آرمین قیطاسی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری بردیا کیارس، ارکستر سمفونیک رودکی به رهبری آرش امینی و ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری محمد بیگلری پور در تالار وحدت به اجرا می پردازند.



بنابراین گزارش، ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی و ارکستر فیلارمونیک آی سو به رهبری کریستین شولتز نیز در سالن رودکی کنسرت خود را برگزار می کنند.



بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری دکتر حسن ریاحی 24 تا 30 بهمن ماه در تهران، شیراز، کرج، قزوین، یاسوج و گرگان برگزار می شود.



