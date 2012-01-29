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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

جشنواره موسیقی فجر/

7 ارکستر در تالار وحدت به روی صحنه می روند

7 ارکستر در تالار وحدت به روی صحنه می روند

5 ارکستر در تالار وحدت و 2 ارکستر در سالن رودکی در بخش جنبی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به روی صحنه می روند.

 به گزارش خبرگزاری مهر ، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی پور، ارکستر آرس نووا به رهبری آرمین قیطاسی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری بردیا کیارس، ارکستر سمفونیک رودکی به رهبری آرش امینی و ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری محمد بیگلری پور در تالار وحدت به اجرا می پردازند.

بنابراین گزارش، ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی و ارکستر فیلارمونیک آی سو به رهبری کریستین شولتز نیز در سالن رودکی کنسرت خود را برگزار می کنند.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری دکتر حسن ریاحی 24 تا 30 بهمن ماه در تهران، شیراز، کرج، قزوین، یاسوج و گرگان برگزار می شود.


 
کد مطلب 1519849

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