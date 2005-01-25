رقابتهاي بين المللي شطرنج دهه فجربرگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" حسين اسدزاده سرپرست فدراسيون شطرنج در گفتگو با خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق گفت: مسابقات بين المللي شطرنج دهه مبارك فجر( جام خليج فارس ) درسه دور به ميزباني شهرهاي تهراني وكيش برگزارخواهد شد.

وي گفت: مسابقات اوپن ويژه اقايان طي روزهاي 8 تا 13 بهمن ماه درتهران برگزارمي شود، رقابتهاي فجرنوجوانان دررده سني 10 تا 12 سال براي دختران وپسران و14سال ويژه پسران درروزهاي 14 تا 19 بهمن ماه درتهران وجام بزرگ بين المللي استاد بزرگي با حضور اساتيد بزرگ شطرنج جهان از 14 تا 21 بهمن ماه درجزيره كيش برگزارخواهد شد.

سرپرست فدراسيون شطرنج درخصوص مسابقات جام استاد بزرگي گفت: 5 استاد بزرگ ازقزاقستان، روسيه، ارمنستان، هند و آذربايجان به همراه احسان قائم مقامي وآتوسا پوركاشيان و4 نفرديگرازشطرنج بازاران بزرگ كشورمان در اين پيكارها به رقابت با يكديگرخواهند پرداخت وجوايز نقدي اين رقابتها نيزبصورت دلاري پرداخت مي شود.

وي به فعاليتهاي فدراسيون شطرنج درسالجاري اشاره كرد وگفت: فدراسيون شطرنج بعنوان يكي ازسه فدراسيون مطرح درعرصه ورزش كشوربوده وتوانسته موفقيتهاي زيادي را نصيب ورزش ايران كند.

وي بااشاره به راهيابي رشته ورزشي شطرنج براي نخستين باربه بازيهاي آسيايي گفت: دربازيهاي آسيايي دوحه شطرنج 15 مدال خواهد داشت واگرمسوولين توجه بيشتري به اين رشته داشته باشند، قطعا ما دربازيهاي آسيايي دوحه موفق به كسب مدال خواهيم شد.

اسدزاده دراين خصوص گفت: شطرنج ازجمله ورزشهاي كم هزينه است، ولي براي رسيدن به مدال دربازيهاي آسيايي بايد سرمايه گذاري بيشتري صورت گيرد تا با استخدام مربيان خارجي بتوانيم نسبت به كسب مدال دردوحه قطرموفق عمل كنيم.

سرپرست فدراسيون شطرنج به انتخابات اين فدراسيون اشاره كرد وگفت: انتخابات فدراسيون شطرنج روزهشتم اسفند ماه برگزارمي شود وآنگونه كه ما درجريان هستيم 12 نفربراي احراز پست رياست فدراسيون ثبت نام كرده اند كه ازاين تعداد 3 نفر از بانوان مي باشند، ولي درمورد كانديدا شدن خودش درانتخابات گفت: من هم يكي از كانديداهاهستم، اما اگرببينيم كه نفراتي بهتر ازمن هستند كه داراي توان مديريتي بالايي باشند، قطعا به نفع فرد مورد نظركناره گيري خواهم كرد، چرا كه هدف ما خدمت به شطرنج است و ازحضورمديران توانمند دراين عرصه استقبال مي كنيم.

شايان ذكراست: يكي ازمطرح ترين كانديداهاي فدراسيون شطرنج طهماسب مظاهري مي باشد كه گويا مورد تاييد سازمان تربيت بدني نيزقرارگرفته است.