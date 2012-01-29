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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

شیر محمدی خبر داد:

400 میلیارد تومان اوراق "صکوک اجاره" در مشهد منتشر می شود

400 میلیارد تومان اوراق "صکوک اجاره" در مشهد منتشر می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از انتشار 400 میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره توسط شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: انتشار اوراق صکوک اجاره از دستور کارهایی بود که در جلسه امروز با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد.

شیر محمدی در خصوص لایحه انتشار اوراق صکوک اجاره توضیح داد: بر این اساس به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و نوسازی بافت قدیم آبکوه، املاک مسیر کمربندی جنوبی و ایستگاه های خط دو قطار شهری مبلغ 400 میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره را منتشر کند.

وی افزود: نظریه کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه نیز در جلسه شورا به تصویب رسید.

شیر محمدی ادامه داد: بر این اساس شهرداری موظف است 15 درصد از میزان وصول بهای خدمات کسب و پیشه را به صورت ماهانه به حسابی که در زمینه بهای خدمات جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری تعیین شده واریز کند.

وی در خصوص روش دریافت عوارض کسب و پیشه بیان کرد: شهرداری می تواند هر سال بر مبنای ماه های انجام کار نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض درسه ماهه چهارم سال اقدام کند.

شیر محمدی ادامه داد: مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرار داد با مستاجر ضمانت های لازم را در رابطه با وصول بهای خدمات کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحدهای صنفی قبض بهای خدمات پرداختی را از مستاجر مطالبه کنند و در غیر این صورت شهرداری می تواند با رعایت ضوابط قانونی نسبت به تعطیلی واحد صنفی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: پرداخت بهای خدمات کسب و پیشه توسط افراد صنفی موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

کد مطلب 1519850

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