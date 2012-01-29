400 میلیارد تومان اوراق "صکوک اجاره" در مشهد منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: انتشار اوراق صکوک اجاره از دستور کارهایی بود که در جلسه امروز با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد.

شیر محمدی در خصوص لایحه انتشار اوراق صکوک اجاره توضیح داد: بر این اساس به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و نوسازی بافت قدیم آبکوه، املاک مسیر کمربندی جنوبی و ایستگاه های خط دو قطار شهری مبلغ 400 میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره را منتشر کند.

وی افزود: نظریه کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه نیز در جلسه شورا به تصویب رسید.

شیر محمدی ادامه داد: بر این اساس شهرداری موظف است 15 درصد از میزان وصول بهای خدمات کسب و پیشه را به صورت ماهانه به حسابی که در زمینه بهای خدمات جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری تعیین شده واریز کند.

وی در خصوص روش دریافت عوارض کسب و پیشه بیان کرد: شهرداری می تواند هر سال بر مبنای ماه های انجام کار نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض درسه ماهه چهارم سال اقدام کند.

شیر محمدی ادامه داد: مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرار داد با مستاجر ضمانت های لازم را در رابطه با وصول بهای خدمات کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحدهای صنفی قبض بهای خدمات پرداختی را از مستاجر مطالبه کنند و در غیر این صورت شهرداری می تواند با رعایت ضوابط قانونی نسبت به تعطیلی واحد صنفی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: پرداخت بهای خدمات کسب و پیشه توسط افراد صنفی موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.