ارتقاء بصیرت دینی در اولویت برنامه های دهه فجر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق جعفرپور صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت دهه فجر، اظهار داشت: تلاش در راستای ارتقاء بصیرت دینی مردم باید در اولویت برنامه های دهه فجر این اداره قرار گیرد.

وی افزود: گسترش کمی و کیفی مشارکت مردم در امر برنامه‌ ریزی و اجرای مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح شهرستان امری بسیار مهم و ضروری است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز بیان داشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و آشنا کردن نسل جوان و نوجوان جامعه با آرمان های انقلاب است.

حجت الاسلام جعفرپور تصریح کرد: ایام الله دهه فجر فرصت مناسبی در جهت معرفی توانمندی های انقلاب و مقایسه وضعیت کنونی با گذشته است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به راهپیمایی روز 22 بهمن در کشور و استان لرستان یادآور شد: مردم ایران اسلامی همواره به خوبی تشخیص داده و به موقع عمل کرده اند و در این صحنه نیز توطئه های دشمنان را نقش برآب خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز با بیان اینکه مردم همواره در مقاطع مختلف به خوبی از منافع ملی کشور دفاع کره اند، خاطر نشان کرد: به طور قطع در شرایط کنونی و با تحولاتی که در دنیا در حال وقوع است مردم به خوبی و با بصیرت و آگاهی عمل خواهند کرد.

وی با تاکید بر حضور مردم در راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن، عنوان کرد: مردم باید در این روز اتحاد و انسجام ملت شریف ایران را به نمایش بگذارند و یاس و نا امیدی دشمنان را رقم بزنند.