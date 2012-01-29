ساقط شدن دیکتاتورها تنها شرط پیروزی کشورهای منطقه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری امروز یکشنبه در نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی در تهران با بیان اینکه پیروزی کشورهای منطقه فقط با ساقط شدن حاکمان دیکتاتور حاصل نمی شود، گفت: راهی که در پیش گرفته ایم توقف پذیر نیست و باید از این پس به دنبال برقراری رژیم عدالت مدار باشیم.

وی ادامه داد: البته در این مسیر باید مراقب باشیم که از قبیله گرایی خودداری کنیم.

جعفری در بخش دیگری از سخنانش فلسطین را از مسائل اساسی جهان اسلام خواند و گفت: امروز فلسطین ایران را تکیه گاه خود می داند، البته همه کشورهای منطقه باید حمایت از فلسطین را در دستور کار خود قرار دهند.

نخست وزیر عراق همچنین به نابودی حزب بعث در عراق و خروج اشغالگران آمریکایی از این کشور اشاره کرد و افزود: جوانان در این مسیر نقش ویژه ای را ایفا کردند.

جعفری گفت: باید پارلمان های کشورهای منطقه به محل اراده ملت ها تبدیل شوند و نباید اجازه دهیم دیگران در میان جوامع ما اختلاف ایجاد کنند.