اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان خرم آباد از فعالیت 420 هیئات مذهبی فعال در این شهرستان خبر داد.

فریدون نصیری ادامه داد: با توجه به اهمیت و نقش هیئات مذهبی در بهسازی و توسعه فضای فرهنگی دینی و به منظور ایجاد محیطی رشد دهنده و پویا در راستای پرورش استعدادهای بالقوه هیئات مذهبی، با برنامه ریزی مناسب این تعداد هیئت مذهبی در این شهرستان ثبت شده که به صورت مستمر فعالیت می کنند.

وی افزود: بهره برداری متمرکز و همسو از امکانات و پتانسیل بالقوه و بالفعل هیئات مذهبی در راستای مقابله با شبیخون فرهنگی ضروری است.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان خرم آباد ادامه داد: استفاده بهینه از موقعیت هیئتهای مذهبی در جامعه برای گسترش اسلام ناب محمدی (ص)، پاسداری و حفاظت از حریم مقدس هیئتهای مذهبی و ممانعت از اشاعه خرافات و مبارزه با بدعت ها از وظایف شورای هیئات مذهبی است که به مسئولان و سرپرستان هیئات مذهبی برای اجرا ابلاغ شده است.

کارگاه آموزشی احکام کسب و کار ویژه بانوان در سلسله برگزار شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله از برگزاری کارگاه آموزشی احکام کسب و کارویژه آرایشگران و خیاطان زنانه در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام فرزاد منصوری در این رابطه اظهار داشت: کارگاه آموزشی احکام کسب و کار با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و سازمان صنعت، معدن و تجارت این شهرستان به منظورارتقاء سطح آگاهی بانوان آرایشگر و خیاط در این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی یک روزه احکام کسب و کار، مباحث اعتقادی در این حوزه و مسائل آداب و پوشش از دیدگاه اسلام و روایات ویژه بانوان آرایشگر و خیاط مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله یادآور شد: این طرح در قالب کارگاه آموزشی با حضور 40 نفر از بانوان اتحادیه بانوان آرایشگر و خیاط در این شهرستان برگزار شد.

توزیع قرآن اهدایی در بین خانه های قرآن روستایی ازنا

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ازنا از توزیع قرآن اهدایی در بین جلسات دائمی و خانه های قرآن روستایی این شهرستان خبر داد.

شعبان مولایی نسب در این رابطه اظهار داشت: تعداد 100 جلد قرآن اهدایی در بین جلسات دائمی و خانه های قرآن روستایی شهرستان ازنا توزیع شد.

وی افزود: برگزاری جلسات دائمی قرآن در خانه های قرآن روستایی زمینه ساز جذب جوانان و نوجوانان به فراگیری قرآن شده است.