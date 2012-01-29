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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

همزمان با دهه فجر:

مراسم مهمانی لاله‌ها در گلزارهای شهدای قم برگزار می‌شود

مراسم مهمانی لاله‌ها در گلزارهای شهدای قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان قم از برپایی مراسم مهمانی لاله‌ها در گلزارهای شهدای قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر قبل از ظهر یک شنبه با هدف تبیین برنامه‌های دهه فجر با حضور نمایندگان استانداری‏، فرمانداری، سازمان آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی، ‌نیروهای مسلح‏‌، ‌شهرداری، ‌ صدا و سیما، اداره کل اوقاف و امور خیریه، ‌ اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ شورای اسلامی شهر و نمایندگانی از دیگر نهاد‌ها در سالن اجتماعات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان قم با اشاره به اینکه مراسم مهمانی لاله‌ها در روز پنج شنبه اول دهه مبارک فجر برگزار می‌شودبیان کرد: مراسم میهمانی لاله‌ها در گلزارهای شهری ساعت ۱۶و در روستا‌ها ساعت ۱۵روز پنج شنبه ۱۳بهمن ماه انجام می شود.

محمدکاظم پورامینی گفت: ‌مردم قم در ۷۰ گلزار شهدا حاضر می‌شوند و با تقدیم ۱۰هزار شاخه گل به غبارروبی و عطر افشانی گلزارهای شهدا پرداخته و به مقام شامخ شهدا ادای احترام نموده و با آرمانهای رفیع ایشان تجدید میثاق می‌کنند.

پور امینی بیان کرد: در این مراسم سپاه علی بن ابیطالب (ع) در گلزار علی بن جعفر (ع) و بقیع، نیروی انتظامی در گلزار شهدای شیخان، سوم خرداد و دستجرد خلجستان، آمادگاه منظریه درگلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه مهمانی لاله‌ها با حرکتی نمادین در دو نقطه شهر انجام می‌شود افزود: مسیر‌های این حرکت نمادین در دو نقطه از شهر قم که یکی از آن‌ها در خیابان امام‌زاده ابراهیم از میدان معصومیه آغاز و تا گلزار شهدای شاه ابراهیم ادامه می‌یابد و دیگری در خیابان انقلاب انجام می‌گیرد.

مسئول کمیته ایثارگران دهه فجر ادامه داد: ‌کاروانی از گل‌ها در مسیر تشیع شهدای گلگون کفن از ساعت ۴ بعد از ظهرحرکت می‌کنند.

فعالیت بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق یک و دو در این مراسم

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دیگر نیز در این مراسم فعالیت می‌کنند افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق یک و دو به تهیه فرش، صوت، ‌ تاج گل، فعالیت‌های اختصاصی، هماهنگی قاری، مجری، ‌کاروان کالسکه‌های گل، تعویض پرچم و تهیه گلاب می‌پردازد.

فعالیت سپاه علی ابن ابی طالب در این مراسم

وی با اشاره به حضور سپاه علی بن ابی طالب در مراسم افزود: سپاه با اعزام گروه موزیک، دژبان، گروهان نیروهای تابعه و برگزاری مراسم در گلزار بقیع در اجرای این مراسم همکاری می‌کنند.

پور امینی گفت: آموزش و پرورش نیز با اعزام دانش آموزان مدارس حوالی گلزارهای شهدای علی ابن جعفر و امامزاده ابراهیم در این مراسم شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری با تحویل ۱۰۰۰شاخه گل در این مراسم فعالیت می‌کند عنوان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه با تهیه و توزیع اقلام پذیرایی به تعداد ۸ هزار نفر در این مراسم فعالیت می‌کند.

کد مطلب 1519859

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