به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر قبل از ظهر یک شنبه با هدف تبیین برنامه‌های دهه فجر با حضور نمایندگان استانداری‏، فرمانداری، سازمان آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی، ‌نیروهای مسلح‏‌، ‌شهرداری، ‌ صدا و سیما، اداره کل اوقاف و امور خیریه، ‌ اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ‌ شورای اسلامی شهر و نمایندگانی از دیگر نهاد‌ها در سالن اجتماعات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.



مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان قم با اشاره به اینکه مراسم مهمانی لاله‌ها در روز پنج شنبه اول دهه مبارک فجر برگزار می‌شودبیان کرد: مراسم میهمانی لاله‌ها در گلزارهای شهری ساعت ۱۶و در روستا‌ها ساعت ۱۵روز پنج شنبه ۱۳بهمن ماه انجام می شود.



محمدکاظم پورامینی گفت: ‌مردم قم در ۷۰ گلزار شهدا حاضر می‌شوند و با تقدیم ۱۰هزار شاخه گل به غبارروبی و عطر افشانی گلزارهای شهدا پرداخته و به مقام شامخ شهدا ادای احترام نموده و با آرمانهای رفیع ایشان تجدید میثاق می‌کنند.



پور امینی بیان کرد: در این مراسم سپاه علی بن ابیطالب (ع) در گلزار علی بن جعفر (ع) و بقیع، نیروی انتظامی در گلزار شهدای شیخان، سوم خرداد و دستجرد خلجستان، آمادگاه منظریه درگلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع) حضور خواهند داشت.



وی با اشاره به اینکه مهمانی لاله‌ها با حرکتی نمادین در دو نقطه شهر انجام می‌شود افزود: مسیر‌های این حرکت نمادین در دو نقطه از شهر قم که یکی از آن‌ها در خیابان امام‌زاده ابراهیم از میدان معصومیه آغاز و تا گلزار شهدای شاه ابراهیم ادامه می‌یابد و دیگری در خیابان انقلاب انجام می‌گیرد.



مسئول کمیته ایثارگران دهه فجر ادامه داد: ‌کاروانی از گل‌ها در مسیر تشیع شهدای گلگون کفن از ساعت ۴ بعد از ظهرحرکت می‌کنند.



فعالیت بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق یک و دو در این مراسم



وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دیگر نیز در این مراسم فعالیت می‌کنند افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق یک و دو به تهیه فرش، صوت، ‌ تاج گل، فعالیت‌های اختصاصی، هماهنگی قاری، مجری، ‌کاروان کالسکه‌های گل، تعویض پرچم و تهیه گلاب می‌پردازد.



فعالیت سپاه علی ابن ابی طالب در این مراسم



وی با اشاره به حضور سپاه علی بن ابی طالب در مراسم افزود: سپاه با اعزام گروه موزیک، دژبان، گروهان نیروهای تابعه و برگزاری مراسم در گلزار بقیع در اجرای این مراسم همکاری می‌کنند.



پور امینی گفت: آموزش و پرورش نیز با اعزام دانش آموزان مدارس حوالی گلزارهای شهدای علی ابن جعفر و امامزاده ابراهیم در این مراسم شرکت می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه شهرداری با تحویل ۱۰۰۰شاخه گل در این مراسم فعالیت می‌کند عنوان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه با تهیه و توزیع اقلام پذیرایی به تعداد ۸ هزار نفر در این مراسم فعالیت می‌کند.