۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۵۰

به منظور كمك به زلزله زدگان شرق آسيا؛

تيم هاي سابق كره جنوبي و ژاپن به مصاف هم مي روند

دو تيم سابق كره جنوبي و ژاپن به منظور كمك به زلزله زدگان شرق آسيا در تاريخ 5 آوريل در كشور كره به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار " مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، اين ديدار خيريه در ورزشگاه سوون در 40 كيلومتري سئول برگزارخواهد شد. در زلزله اخير شرق آسيا بيش از 150 هزار نفر از مردم كشورهاي حاشيه اقيانوس هند جان باختند و ميليون ها نفر نيز بي خانمان شدند.

جامعه جهاني و به خصوص جامعه ورزشي سراسر جهان طي اين مدت با برگزاري ديدارهاي خيريه كمك هاي نقدي فراواني را براي مردم زلزله زده اين مناطق جمع آوري كرده اند.ستارگان فوتبال جهان نيز قرار است در همين راستا در تاريخ 15 فوريه يك ديدار خيريه در ورزشگاه نيوكمپ به انجام رسانند.

