عضویت رایگان در کتابخانه تخصصی هنر و ادبیات سوره گلستان

علی اصغر قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابخانه تخصصی هنر و ادبیات سوره با بیش از هزار و 700 عنوان کتاب شامل هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش، سینما، ادبیات، داستان، رمان و... تجهیز شده است.

وی در ادامه مدت زمان عضویت رایگان را از 12 تا 22 بهمن اعلام کرد و افزود: علاقمندان می‌توانند با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و یک قطعه عکس به عضویت این کتابخانه درآمده و از منابع موجود بهره‌مند شوند.

قدیمی اظهار داشت: احیاء و ترویج فرهنگ کتابخوانی، تشویق جوانان به انس با فرهنگ مطالعه، ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه و همچنین بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از مهمترین اهدافی است که در راه‌اندازی این کتابخانه مورد توجه قرار گرفته است.