  1. استانها
  2. گلستان
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

عضویت رایگان در کتابخانه تخصصی هنر و ادبیات سوره گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان گلستان گفت: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر از علاقمندان به عضویت در کتابخانه تخصصی هنر و ادبیات سوره به صورت رایگان ثبت نام می‌ شود.

علی اصغر قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابخانه تخصصی هنر و ادبیات سوره با بیش از هزار و 700 عنوان کتاب شامل هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایش، سینما، ادبیات، داستان، رمان و... تجهیز شده است.

وی در ادامه مدت زمان عضویت رایگان را از 12 تا 22 بهمن اعلام کرد و افزود: علاقمندان می‌توانند با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و یک قطعه عکس به عضویت این کتابخانه درآمده و از منابع موجود بهره‌مند شوند.
 
قدیمی اظهار داشت: احیاء و ترویج فرهنگ کتابخوانی، تشویق جوانان به انس با فرهنگ مطالعه، ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه و همچنین بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از مهمترین اهدافی است که در راه‌اندازی این کتابخانه مورد توجه قرار گرفته است.
کد مطلب 1519860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها