به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر صبح امروز با حضور محمد خزاعی دبیر، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی، جمعی از مدیران بخش‌های مختلف جشنواره و اهالی مطبوعات در مجتمع فرهنگی هنری اسوه برگزار شد.

در ابتدای این نشست پس از رونمایی از آنونس جشنواره که توسط علی روئین‌تن ساخته شده بود، محمد خزاعی درباره بخش‌های این جشنواره گفت: امسال 32 فیلم در بخش سوادی سیمرغ به نمایش در می‌آید. نگاه نو و آینه سینمای ایران نیز از دیگر بخش‌ها است.

وی تأکید کرد: البته فیلم‌هایی که در بخش خارج از مسابقه قرار دارند به دلیل ضعف ساختاری و تکنیکی نیست بلکه به خاطر کمبود فضای بخش مسابقه برخی آثار در آینه سینمای ایران حضور دارند.

دبیر جشنواره افزود: داوران بخش تجلی اراده ملی تمام فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره را داوری می‌کنند. بهترین فیلم از نگاه مردم یکی از دغدغه‌های سینماگران محسوب می‌شود که گروهی این جریان را ساماندهی می‌کنند.

خزاعی ادامه داد: اختتامیه بخش بین‌الملل جشنواره 17 بهمن ماه برگزار می‌شود. 65 فیلم در این بخش حضور دارد. 9 فیلم نیز در کنفرانس هالیوودیسم و سینما به نمایش در می‌آیند. بخش اقلام تبلیغی نیز در اختتامیه 23 بهمن ماه برگزار خواهد شد. امسال مهمانان شاخصی از کشورهای جهان در جشنواره فجر حضور دارند. این مهمانان 12 وارد ایران و 18 به کشور خود باز می‌گردند. اختتامیه بخش تجلی اراده ملی در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: امسال از معدود دوره‌های این رویداد است که از تمام خانواده سینمای ایران در ترکیب داوری دیده می‌شد. در بخش‌های مختلف از حضور 71 نفر داور بهره می‌بریم. امسال برنامه‌های جشنواره به صورت اینترنتی پخش زنده می‌شوند. همچنین نشریه آن لاین جشنواره انتشار می‌یابد.

در ادامه محمد خزاعی درباره تعامل با خانه سینما گفت: من از روز اول که مسئولیت دبیری جشنواره فجر را پذیرفتم بر مسئله تعامل با صنوف تاکید داشتم. زیرا معتقدم انها جز بازوی سینمای ایران هستند. اگر هر اتفاقی نیز در این حوزه افتاده است باید حل شود. شما اگر دقت کنید در ترکیب داوران و هیئت انتخاب اعضای صنوف دیده می‌شوند. اینها اسامی هستند که صنوف معرفی کرده بودند.

وی افزود: من معتقدم باید این تعامل بیشتر شود. شعار جشنواره اخلاق، امید و آگاهی باید در تمام مسائل رعایت شود. فکر می‌کنم در هر شرایطی مشکل خانه سینما حل خواهد شد. امیدوارم با حضور اهالی سینما اتفاق خوبی بیافتد.

دبیر جشنواره درباره فیلم‌هایی که دچار ممیزی شدند، عنوان کرد: از میان فیلم‌هایی که دچار اصلاحات شدند فکر می‌کنم فقط یک فیلم مشکل بیشتری داشت. ما جدول را آماده کردیم. اگر مشکل فیلمی حل نشود ما از حضور آن دربخش نمایش آثار معذور هستیم. البته مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در مصاحبه‌ای عنوان کردند اگر این فیلم نیز اصلاحات را انجام دهد می‌تواند وارد جشنواره شود.

وی ادامه داد: تعدادی از فیلم‌ها به بخش خارج از مسابقه اضافه خواهند شد که از میان آنها می‌توان به "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" اشاره کرد. اما فیلمی اگر در بخش مسابقه حذف شود به دلیل نرسیدن و یا مشکلات دیگری به این بخش اثر دیگری اضافه نمی‌شود. البته فیلم روح‌الله حجازی نیز از ابتدا در بخش خارج از مسابقه بود که به درخواست تهیه‌کننده از این بخش خارج شد زیرا ایشان عنوان کردند که فیلم نمی‌رسد. اما حالا اصرار دارند که فیلم در آن بخش باشد. "کلاه قرمزی و بچه ننه" نیز هم اکنون در مرحله فیلمبرداری است و بعید به نظر می‌رسد به جشنوراه برسد.

دبیر جشنواره در ارتباط با سانس‌های ویژه برای برخی از آثار و وضعیت "قلاده‌های طلا" گفت: سانس‌های فوق‌العاده‌ای برای فیلم‌هایی که با استقبال روبرو می‌شوند در نظر گرفته‌ایم که کار این فیلم‌ها به بازار سیاه نرسد. در این میان سرنوشت فیلم "قلاده‌های طلا" از دست اداره نظارت و ارزشیابی خارج است و باید سازمان‌های دیگر درباره آن نظر دهند. برخی از عوامل فیلم حتی از اینکه من دبیر شدم دلخور شدند. اما به هر حال ما برای ساخت این فیلم تلاش کردیم و امیدوارم مشکل فیلم حل شود.

وی با اشاره به صحبت‌های برخی از شبکه‌های خارجی درباره تحریم جشنواره فیلم فجر گفت: من هرگز وارد مسائل سیاسی نشدم و همیشه بحث صنفی را در نظر دارم. اعتماد متقابلی که ما بین ما و خانواده سینما است، باعث شد هیچ اتفاقی در این زمینه نیافتد. همانطور که می‌دانید دو ماه و نیم پیش اعضای خانه سینما و صنوف اعلام کردند که جشنواره فجر عید سینمای ایران است. جشنوراه فجر دغدغه همه است. سینماگران با حضور خود همه این مسائل را ثابت کردند. این شبکه‌های خارجی در برگزاری جشنواره شاهد پرباری آن خواهند شد، تا توطئه‌ها نقش برآب شود.

خزاعی درباره موضع‌گیری خود در ارتباط با خانه سینما بیان کرد: من در این‌باره موضع‌گیری نمی‌کنم. مستقل هستم و این استقلال به معنای دیگری است. این تعریفی است که من دارم. واقعیت این است که من از هیچ فرایندی با خبر نبودم. با اینکه خودم فیلم ساخته بودم اما احساس کردم باید کاری انجام دهم و دبیری را پذیرفتم. اینکه برخی می‌گویند سناریو از پیش تعین شده‌ای برای انحلال خانه سینما بوده و من پلان اول آن را کلید زدم، سناریو از شما است. در صورتیکه با نگاه منطقی احساس می‌کنیم اینگونه نیست. ما می‌خواستیم فقط جشنواره سی‌ام پر فروغ باشد.

وی ادامه داد: من درباره انحلال خانه سینما در جریان نبدم. برای من در شرایط فعلی یک مسئله مهم است آن هم جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است. من به آدم‌ها فکر نمی‌کنم فقط این موضوع برای من مهم است که چه کارنامه‌ای این رویداد دارد. مشارکت حداکثری را در نظر دارم.

خزاعی درباره ترکیب داوران جشنواره فجر گفت: بهتر است در این بخش قضاوت‌ها را عادلانه کنیم. در میان داوران فقط چند نفر درباره خانه سینما موضع دارند. در صورتی که داوود رشیدی خود از رئیس انجمن بازیگران خانه سینما است. جشواره فجر مستقل است. در این ترکیب هم موافق، مخالف و متوسط دیده می‌شود. این به معنای استقلال رای است. در بعضی مواقع استقلال رعایت شده است و در برخی موارد دیگر خیر. امیدوارم مشکل خانه سینما حل شود. من خودم را حز صنوف سینمای ایران می‌دانم و این از افتخارات من است.

وی در پایان درباره وضعیت نمایش فیلم "بی‌خود و بی‌جهت" کاهانی عنوان کرد: این فیلم اصلاحات زیادی ندارد. باید یک صدا برای آن بگذارند. پلان و فریمی قرار نیست حذف شود. من فیلم را دوستدارم و کار خوش ساختی است. امیدوارم مشکل "بی‌خود و بی‌جهت" تا فردا حل شود. در برخی مواقع ما برای فیلم‌هایی جلسه گذاشتیم و حتی رایزنی کردیم. به هر حال اگر فیلمی دچار مشکل شود تا فردا اعلام خواهد شد.