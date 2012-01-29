اتمام گازرسانی به قصر شیرین/ تئاتر "سکوتی با سه نقطه" به روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از اتمام عملیات گازرسانی به شهرمرزی قصر شیرین به عنوان آخرین شهرستان بهره مند از گاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی کمالی افزود: گازرسانی به شهرستان قصر شیرین که از شهرهای هم مرز با کشور عراق محسوب می شود، از مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان کرمانشاه است، که با تلاش بی وفقه پرسنل شرکت گاز استان و با عبور خط انتقال گاز از مسیری کوهستانی و صعب العبوربه انجام رسید.

وی گفت: برای گازرسانی به این شهرستان از خط انتقالی به طول 20 کیلومتر و قطر 12 اینچ احداث شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه افزود: میزان شبکه و خط تغذیه اجرا شده جهت گازرسانی به قصرشیرین بیش از 64 کیلومتر بوده است و نصب یک ایستگاه سی.جی.اس 30 هزار مترمکعبی و نیز سه ایستگاه تی.بی.اس 10 هزار مترمکعبی از دیگر تاسیسات ایجاد شده برای گازرسانی به این شهرستان است که زمینه بهره مندی جمعیت 16 هزار نفری این شهرستان از گاز طبیعی را فراهم می آورد.

وی میزان اعتبار صرف شده جهت اجرای این پروژه را بالغ بر 50 میلیارد ریال اعلام کرد و از افتتاح رسمی این پروژه در آینده نزدیک و با حضور مقامات ارشد خبر داد.

تئاتر "سکوتی با سه نقطه" به روی صحنه رفت

در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کرمانشاه، تائتر "سکوتی با سه نقطه" به نویسندگی و کارگردانی سید محمد رضا عطایی فر در تالار انتظار کرمانشاه به روی صحنه رفت.

"نمایش سکوتی با سه نقطه" با نویسندگی و کارگردانی سید محمد رضا عطایی فر به روی صحنه رفت.

این نمایش 55 دقیقه ای کاری از هنرمندان استان تهران است که طی دو نوبت صبح و عصر در ساعت 10 صبح و 4 بعدازظهر در مجتمع فرهنگی هنری انتظار اجرا شد.

این برنامه با استقبال گسترده عموم مردم و به ویژه اصحاب تئاتر مواجه شد .

جشنواره بین المللی تئاتر فجر کرمانشاه روز چهارشنبه 5 بهمن آغاز شده است و تا امروز ادامه دارد.

نمایش تئاتر "ای قاصد سلطان غریبان مطلب آب" در جشنواره ین المللی تئاتر فجر

در چهارمین روز از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کرمانشاه ای قاصد سلطان غریبان مطلب آب به نویسندگی و کارگردانی محسن رنجبر در تالار انتظار کرمانشاه به روی صحنه رفت.

در چهارمین روز از برگزاری سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استان کرمانشاه صبح و بعد از ظهر امروز نمایش ای قاصد سلطان غریبان مطلب آب با نویسندگی و کارگردانی محسن رنجبر به روی صحنه رفت.

این نمایش 60 دقیقه ای کاری از هنرمندان استان تهران است که طی دو نوبت صبح و عصر در ساعت 10 صبح و 4 بعدازظهر در مجتمع فرهنگی هنری انتظار اجرا شد.

این برنامه با استقبال گسترده عموم مردم و به ویژه اصحاب تئاتر مواجه شد .

جشنواره بین المللی تئاتر فجر کرمانشاه روز چهارشنبه 5 بهمن آغاز شده است و تا امروزادامه دارد.