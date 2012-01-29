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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

حسینی به مهر خبر داد:

طرح توقف صادرات نفت به اروپا در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود

طرح توقف صادرات نفت به اروپا در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از بررسی پیشنهاد نمایندگان برای تنظیم طرحی برای توقف صادرات نفت به اروپا در این کمیسیون خبر داد و گفت: قرار است در بررسی‌های پیش رو با دولت نیز رایزنی‌هایی در تنظیم این طرح انجام شود.

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: هنوز طرحی تنظیم نشده و به مجلس نرسیده است. آنچه وجود دارد ایده‌ای از سوی نمایندگان است و به شدت مورد پیگیری قرار است تا به نتیجه برسد.

وی گفت: درگفتگوی نمایندگان مقرر شد این طرح ابتدا به کمیسیون انرژی ارایه شود تا با بررسی‌های کارشناسی و براساس شرایط و مصالح موجود تنظیم شود.

حسینی یادآور شد: همچنین قرار است در تهیه این طرح با مسئولان دولتی نیز رایزنی‌هایی شود تا مشخص شود تا ما در چه شرایطی قرار داریم و قراردادهای در چه وضعیتی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی ابراز امیدواری کرد: بحث رایزنی درباره تهیه و تنظیم این طرح در هفته جاری نهایی شود.

کد مطلب 1519868

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