عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: هنوز طرحی تنظیم نشده و به مجلس نرسیده است. آنچه وجود دارد ایده‌ای از سوی نمایندگان است و به شدت مورد پیگیری قرار است تا به نتیجه برسد.

وی گفت: درگفتگوی نمایندگان مقرر شد این طرح ابتدا به کمیسیون انرژی ارایه شود تا با بررسی‌های کارشناسی و براساس شرایط و مصالح موجود تنظیم شود.

حسینی یادآور شد: همچنین قرار است در تهیه این طرح با مسئولان دولتی نیز رایزنی‌هایی شود تا مشخص شود تا ما در چه شرایطی قرار داریم و قراردادهای در چه وضعیتی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی ابراز امیدواری کرد: بحث رایزنی درباره تهیه و تنظیم این طرح در هفته جاری نهایی شود.