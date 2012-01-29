سازمان اسناد ملی تاریخ انقلاب را مورد تحلیل دقیق قرار دهد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به همراه معاونان و جمعی از مدیران این سازمان ظهر امروز یکشنبه 9 بهمن‌ماه در دفتر حجت‌الاسلام ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد درباره وظایف و فعالیت‌های این سازمان توضیح داد.

صلاحی با اشاره به تکلیف قانونی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای گردآوری تمامی اسناد و نسخ خطی مربوط به حوزه تمدنی ایران و اسلام و نگهداری آنها جهت استفاده نسل‌های آتی، گفت: ما در حال حاضر در 9 مرکز استان شعبه داریم و ظرف 2 سال آینده در 21 مرکز دیگر شعبه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران راه‌اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت وقف و اهدای نسخ خطی به سازمان متبوعش افزود: متاسفانه بخشی از این سنت حسنه به فراموشی سپرده شده و ما تلاش می‌کنیم تا بتوانیم از طریق تشویق مردم به اهدا نسخ خطی، منابع و اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را تقویت کنیم.

صلاحی از امام جمعه یزد خواست علما و افرادی را که احیانا اسناد و نسخ خطی ارزشمندی در اختیار دارند به اهدای این منابع تشویق کند.

در این برنامه همچنین حجت الاسلام ناصری نماینده ولی فقیه در استان یزد و امام جمعه یزد در سخنانی با اشاره به اهمیت اسناد ملی به تاکیدی که حضرت علی (ع) در نامه ای خطاب به فرزندش امام حسن (ع) در این باره داشته است، اشاره کرد و گفت: امیرالمومنین به فرزندش می‌فرماید من گرچه در دوران سابق و قرون گذشته نبوده‌ام در احوالات آنها و مصائبی که بر آنها گذشته غور کرده‌ام و اینها به عنوان تجربه‌هایی ارزشمند در زندگی من محسوب می‌شوند.

وی افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باید نگهدارنده اسناد و مکتوبات مربوط به تاریخ ایران و حتی بشر باشد تا اینها برای نسل های آینده منشاء اثر باشد.

حجت‌الاسلام ناصری اضافه کرد: با بررسی اسناد است که ما می‌توانیم دشمن را از دوست تشخیص بدهیم و بدانیم چه کسانی همت‌های والا داشته‌اند و چه کسانی همت های کوتاه.

امام جمعه یزد همچنین با تاکید بر اهمیت حادثه‌ای به نام انقلاب اسلامی گفت: تحقق این انقلاب آرزوی پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و ائمه بوده است و باید کار بزرگی که در انقلاب ما صورت گرفته به تمام جهان معرفی شود.

وی افزود: تاریخ انقلاب، تاریخ منحصر به فردیست که باید اسناد آن ثبت شود و این از وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.

حجت الاسلام ناصری همچنین به نقل قول هایی که در برخی تواریخ درباره انقلاب آمده است یادآور شد: بسیاری از این تواریخ نوعی ظاهرنگری درباره انقلاب است و کار عمقی درباره اهداف انقلاب هنوز صورت نگرفته است و ما هنوز نتوانسته‌ایم حقایق آن را به جهان ارائه کنیم و این یکی از وظایف سازمان اسناد ملی است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد در پایان گفت: سازمان اسناد ملی می تواند با ایجاد حرکت های پژوهشی اقدام به تحلیل تاریخ انقلاب کند؛ چراکه هنوز مدیریت قوی امام اهداف کلی ایشان و کیفیت حرکت انقلاب به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و من مطمئنم که اگر این اسناد تحویل شود اختلافات احزاب و گروه‌ها از بین می رود و دیگر دنبال دسته‌ و حزب بازی نخواهند رفت.