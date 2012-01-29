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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

اختصاصی مهر/

مرگ چهار نفر در جاده سنندج - مریوان/ عدم مهار محموله باز هم حادثه آفرید

مرگ چهار نفر در جاده سنندج - مریوان/ عدم مهار محموله باز هم حادثه آفرید

سنندج - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد پلیس راه استان کردستان گفت: عدم مهار مناسب محموله تیرهای برق بر روی یک دستگاه خودروی سنگین کشنده چهار نفر قربانی گرفت.

سید محمد رضا حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، در خصوص علل بروز این حادثه افزود: در ساعت 9 و 35 دقیقه صبح یکشنبه بر روی پل هژگره در محور سنندج - مریوان بر اثر بی توجهی راننده در مهار محموله تریلر کشنده، چهار نفر جان خود را از دست دادند.

وی اظهار داشت: محموله تریلر که تیرهای برق بود به دلیل عدم مهار مناسب در سر پیچ بر روی یک دستگاه خودروی سواری پراید سقوط کردند و متاسفانه هر چهار سرنشین خودروی سواری جان خود را در محل حادثه از دست داده اند.

کارشناس ارشد پلیس راه کردستان ادامه داد: نیروهای امداد رسان و خودروهای نجات جمعیت هلال احمر استان کردستان و فوریت های پزشکی سنندج بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند اما تنها با سه کشته و یک زخمی رو به رو می شوند که نفر چهارم نیز به دلیل شدت جراحات در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

حسینی یادآور شد: در بروز این حادثه دلخراش شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و راننده تریلر کشنده مقصر شناخته شده اند و انتظار می رود که با توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث این چنین در جاده های استان کردستان جلوگیری شود.

به نظر می رسد علیرغم آنکه مسئولان استان طی چند ماه اخیر مکرر بر کاهش آمار تصادفات و تلفات جانی ناشی از حوادث جاده ای تاکید کرده اند هنوز هم بی توجهی برخی از مسئولان و رانندگان ادامه دارد و باز هم شاهد حادثه ای تلخ در محورهای کردستان هستیم.

جاده سنندج - مریوان یکی از جاده های پرترافیک استان کردستان به شمار می رود و به دلیل وضعیت نامناسب این جاده و وجود پیچ های خطرناک همواره باعث بروز تصادفات دلخراش رانندگی شده و جان صدها نفر را در طول سال می گیرد.

کد مطلب 1519876

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