مرگ چهار نفر در جاده سنندج - مریوان/ عدم مهار محموله باز هم حادثه آفرید

سید محمد رضا حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، در خصوص علل بروز این حادثه افزود: در ساعت 9 و 35 دقیقه صبح یکشنبه بر روی پل هژگره در محور سنندج - مریوان بر اثر بی توجهی راننده در مهار محموله تریلر کشنده، چهار نفر جان خود را از دست دادند.

وی اظهار داشت: محموله تریلر که تیرهای برق بود به دلیل عدم مهار مناسب در سر پیچ بر روی یک دستگاه خودروی سواری پراید سقوط کردند و متاسفانه هر چهار سرنشین خودروی سواری جان خود را در محل حادثه از دست داده اند.

کارشناس ارشد پلیس راه کردستان ادامه داد: نیروهای امداد رسان و خودروهای نجات جمعیت هلال احمر استان کردستان و فوریت های پزشکی سنندج بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند اما تنها با سه کشته و یک زخمی رو به رو می شوند که نفر چهارم نیز به دلیل شدت جراحات در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

حسینی یادآور شد: در بروز این حادثه دلخراش شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و راننده تریلر کشنده مقصر شناخته شده اند و انتظار می رود که با توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث این چنین در جاده های استان کردستان جلوگیری شود.

به نظر می رسد علیرغم آنکه مسئولان استان طی چند ماه اخیر مکرر بر کاهش آمار تصادفات و تلفات جانی ناشی از حوادث جاده ای تاکید کرده اند هنوز هم بی توجهی برخی از مسئولان و رانندگان ادامه دارد و باز هم شاهد حادثه ای تلخ در محورهای کردستان هستیم.

جاده سنندج - مریوان یکی از جاده های پرترافیک استان کردستان به شمار می رود و به دلیل وضعیت نامناسب این جاده و وجود پیچ های خطرناک همواره باعث بروز تصادفات دلخراش رانندگی شده و جان صدها نفر را در طول سال می گیرد.