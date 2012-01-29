انتقاد مجلس به دولت تاخیر در ورود به حل مشکل سکه و ارز است

موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه غیرعلنی امروز مجلس را تبادل نظر در خصوص مشکلات موجود در حوزه ارز و سکه عنوان کرد و گفت: نظر نمایندگان که در این جلسه مطرح شد این بود که اگر دولت برنامه‌ریزی‌هایی را که در زمان کنونی انجام داده 20 روز قبل انجام می داد شاهد این اتفاقات نبودیم و سئوال اصلی نمایندگان تاخیر در برنامه ریزی دولت برای ورود به بازار سکه و ارز بود.

وی گفت: مناسب بود نرخ سود بانکی از همان زمان تصمیم گیری به تصویب می‌رسید و نرخ اوراق مشارکت بالاتر می رفت. اکنون اوراق مشارکت 20 درصد اعلام شده در حالی که معتقدم این جوابگو نیست و باید به 30 درصد برسد.

نماینده بجنورد ادامه داد:‌ اگر نرخ اوراق مشارکت به 30 درصد برسد مطمئناً طرح‌های عسلویه صددرصد جواب خواهد گرفت و در آنجا سرمایه گذاری خواهد شد اما به دلیل فقدان برنامه ریزی مشکلاتی پیش می‌آید از جمله اینکه در بهره‌وری‌ها از قطر عقب هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: آقای حسینی ( وزیر اقتصاد) معتقد است درصد افزایش نقدینگی در دولت آقای احمدی‌نژاد کمتر از دولت‌ها گذشته است هرچند این موضوع باید بررسی شود و با عدد و ارقام صحبت شود اما به طور تقریبی به نظر می‌رسد نقدینگی مردم نسبت به 4 سال گذشته 4 برابر شده است. این جزو مشکلات است. پول در بازار سرگردان است. اگر قبلاً‌ این پول در حوزه ساختمان و اتومبیل وارد می‌شد امروز وارد بازار سکه و ارز شده است.

ثروتی گفت: پاسخ نمایندگان دولت حاضر در جلسه به این سئوال نمایندگان که در سه هفته‌ای که قیمت ارز و سکه رو به افزایش گذاشت و رشد بی‌رویه کرد چرا وارد میدان نشدند این بود که در آن مدت مشغول برنامه ریزی بودند و سکوتشان به این علت بوده است، اما من معتقدم کم کاری کردند و در اعمال سیاست‌ها تاخیر کردند.