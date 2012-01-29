مستند "بانوی ایرانی" ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "بانوی ایرانی" به کارگردانی "مجتبی وطن­خواهان" به بررسی زندگی "نصرت بیگم" معروف به "بانو مجتهده امین" می­پردازد.

"بانو امین" از معدود زنان تاریخ است که با عمری زندگی عارفانه و تلاش برای تربیت نسلی فرهیخته و نگارش آثاری گرانقدر، بر تارک زنان جامعه اسلامی می­درخشد.

ابراهیم جاهد معاونت تولید بنیاد آسمان درباره کم و کیف ساخت این مستند گفت: نقش زنان ایران اسلامی در عزّت و سرافرازی این مرز و بوم بسیار گسترده است و امید است با حمایت از آثار فاخری چون مستند "بانوی ایرانی" بتوان گوشه­ای از این سربلندی را به تصویر کشید و نمونه یک بانوی ایرانی را به جامعه امروز معرفی کرد.

جاهد در پایان با اشاره به مسئله تهاجم فرهنگی غرب و نگاه ابزاری آن به زن اظهار داشت: اکنون وظیفه ما در قبال این هجوم وسیع فرهنگی، معرفی الگوهای فاخری برای زنان امروز ایران اسلامی است تا بتوانند تفاوت بانوی اسلامی را با دیگر زنان دنیا به تصویر ببینند و مسیر آزادی خویش را انتخاب نمایند.