روز گشایش درهای مساجد در جنوب استرالیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، احمد زیرکا از انجمن اسلامی استرالیای جنوبی اظهار داشت: امسال ما از جامعه گسترده آدلاید برای نخستین بار دعوت کردیم تا در مراسم گشایش درهای مساجد این منطقه شرکت کنند.

وی گفت: اطمینان داریم که این ابتکار عمل بینش بهتری نسبت به اسلام در جامعه ایجاد می کند و در ایجاد درک مشترک و هماهنگی بین جوامع نقش داشته باشد.

وی افزود: مراسم گشایش درهای مساجد در جنوب استرالیا این فرصت را برای جامعه مسلمان فراهم کرد تا مسجد جدید خود را به مردم جامعه نشان داده و اهمیت این ساختمان و آدابی که در آن انجام می شود را برایشان بازگو کنند.

در جریان این مراسم دو روزه که طی روزهای جمعه و شنبه 7 و 8 بهمن ماه برگزار شد پس از دیدار غیر مسلمانان از مساجد نشستهای پرسش و پاسخ با حضور ائمه جماعات مساجد برگزار شد و آنها به پرسشهای شرکت کنندگان درباره اسلام پاسخ دادند.

برگزاری مراسم گشایش درهای مساجد به روی غیر مسلمانان فرصتی برای جامعه اسلامی فراهم می کند تا به رفع باورهای نادرست درباره اسلام در جامعه خود بپردازند.

زیرکا ابراز امیدواری کرد که به واسطه برگزاری این نوع مراسم پلهای ارتباطی میان جامعه مسلمان و غیر مسلمان در استرالیای جنوبی برقرار شود ، چرا که غیر مسلمانان به واسطه تبلیغات رسانه ها درک نادرستی از اسلام دارند و در نتیجه رویکرد آنها نسبت به مسلمانان منفی است. از مردم می خواهیم به مساجد بیایند و با مسلمانان گفتگوکنند تا به این درک برسند که باورهای منفی آنها تنها در نتیجه تبلیغات نادرست و بی پایه بوده است.

مسلمانان بیش از 200 سال است که در استرالیا زندگی می کنند، این جامعه دینی حدود 7/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی استرالیا را تشکیل داده است. اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ استرالیا است.

در فضای پس از یازدهم سپتامبر مسلمانان استرالیایی با باورهای منفی و سوء ظن هموطنان خود رو به رو شدند که مهین پرستی آنها را زیر سوال می برد.

تحقیقات انجام شده در استرالیا نشان می دهد مردم این کشور اسلام را تهدیدی به سبک زندگی خود می دانند. یک گزارش اخیر دولتی نشان می دهد مسلمانان با اسلام هراسی رشه دار و رفتار نژادپرستانه ای رو به رو هستند که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.