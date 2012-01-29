صبا همچنان مدعی قهرمانی است

محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، از وضعیت بسیار خوب صبای قم در آستانه دیدار خارج از خانه مقابل ملوان بندر انزلی خبر داد و تصریح کرد: هدف ما این است که برای تثبیت موقعیت خود در بالای جدول و حفظ جایگاه صبا در بین مدعیان لیگ برتر فوتبال در دیدار ملوان بندر انزلی را ببریم.



وی با اشاره به وضعیت صبای قم برای دیدار مقابل ملوان بندر انزلی، افزود: با وضعیت بسیار خوبی که داریم و انگیزه بالایی که بازیکنان تیم برای موفقیت دارند، تیم صبا تنها برای کسب برتری و به دست آوردن سه امتیاز برابر ملوان بندر انزلی به میدان خواهد رفت.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم با تاکید بر آمادگی بازیکنان صبای قم برای این مسابقه، ابراز کرد: ملوان بندر انزلی و صبا در دیدارهای قبل خود امتیاز از دست داده‌اند و برای جبران امتیازات از دست رفته دو بازی گذشته تنها به دنبال سه امتیاز بازی امروز خواهند بود که این موضوع باعث حساسیت بازی خواهد شد.



وی عنوان داشت: تیم ما در دیدارهای آغازین دور برگشت لیگ برتر تا کنون برابر حریفان خود بازی‌های خوبی به نمایش گذاشته است اما متاسفانه در دو بازی اخیر با بداقبالی نتوانسته‌ایم حریفان خود را شکست دهیم، با این حال امروز صبای قم با امیدواری بسیار به مصاف ملوان بندر انزلی می رود.



کشوری فرد با تاکید بر اهمیت سه امتیاز این دیدار در موفقیت صبا در ادامه بازی های لیگ برتر این فصل، یاد آور شد: صبای قم در تلاش برای کسب جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا برابر تمام تیم‌های حاضر در لیگ در نیم فصل دوم با قدرت به میدان می رود و این بازی نیز از سایر دیدارها مستثنی نیست.



وی با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در آستانه بازی امروز برابر تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در ورزشگاه تختی این شهر، اضافه کرد: با وجود غیبت یکی دو بازیکن محروم و مصدوم شرایط تیم خوب است و قطعا در این دیدار تیم ما برای سه امتیاز بازی خواهد کرد.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم با مرور نتایج بازی‌های اخیر تیم فوتبال صبای قم به تساوی هفته گذشته مقابل سایپا و شاهین بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: با وجود فرصت‌های مناسب و کافی برای گلزنی، تیم ما با بد اقبالی فرصت کسب پیروزی و سه امتیاز را از دست داد، به خصوص در دیدار با شاهین که در ثانیه های تلف شده دروازه تیم ما باز شد.



صبا در باتلاق انزلی از آب گل آلود ماهی می‌گیرد



به گزاش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در زمین باران خورده تختی انزلی به دنبال شکست ملوان است تا در صورت تساوی تراکتور و استقلال از آب گل آلود ماهی گرفته و به صدر جدول نزدیک شود.



تمام بازی های هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز برگزار می‌شود و داور جوان لیگ برتر دیدار حساس صبای قم و ملوان بندر انزلی در این هفته از مسابقات را قضاوت می‌کند.



در حالی که دیدارهای هفته ششم از دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال همگی امروز یک شنبه آغاز می‌شود، برای دیدار عصر بین صبای قم و ملوان بندر انزلی اسامی تیم داوری این مسابقه در یکی از دیدارهای حساس هفته بیست و سوم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس مشخص شد.



صبا در تعقیب مدعیان و ملوان در تلاش برای فرار از قعرنشینی



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تعقیب کننده استقلال تهران، تراکتور سازی تبریز و سپاهان اصفهان در بین بالانشینان جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور و ملوان تیم رده سیزدهم جدول رده بندی لیگ برتر که قرار است در چارچوب دیداری از هفته بیست و سوم یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شود را محمدرضا اکبریان از داور جوان و لیگ برتر قضاوت می کند.



محمدرضا اکبریان داور جوان دیدار حساس تیم های صبای قم و ملوان بندر انزلی را بهرام کیانی به عنوان کمک داور اول و آرمان اسعدی به عنوان کمک داور دوم یاری می کنند، ضمن اینکه حسن اکرمی به عنوان داور چهارم و علیرضا یزدانی به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال تیم داوری این مسابقه حساس هفته بیست و سوم لیگ برتر را همراهی می کنند.



صبای قم و ملوان بندر انزلی در حالی عصر امروز در دیداری از هفته ششم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 38 امتیاز در تعقیب بالانشینان جدول یعنی استقلال، تراکتور سازی و سپاهان اصفهان در مکان چهارم و تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با کسب 24 امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی لیگ برتر جای دارند.



تساوی های صبای قم در دو هفته متوالی



تیم فوتبال صبای قم در هفت هفته اخیر یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم و خانه حریفان نباخته است اما در دو بازی متوالی نتیجه ای بهتر از تساوی کسب نکرده است و با این وجود همچنان یکی از تیم های بالانشین جدول رده بندی لیگ برتر به شمار می رود.



شاگردان عبدالله ویسی بعد از برتری دو بر یک مقابل سپاهان اصفهان و راه آهن شهر ری در هفته های نوزدهم و بیستم، در دو هفته اخیر در خارج از خانه با تیم فوتبال سایپا البرز و در خانه با تیم فوتبال شاهین بوشهر به تساوی رضایت داده اند تا کمی از سه رقیب بالای جدول فاصله بگیرند.

