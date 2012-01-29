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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

از نیمه اسفندماه/

عملیات حفاری و کنده کاری پروژه های عمرانی در مشهد متوقف می شود

عملیات حفاری و کنده کاری پروژه های عمرانی در مشهد متوقف می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: تمام حفاری ها و کنده کاری های پروژه های عمرانی مشهد از نیمه اسفندماه جاری به دلیل ورود زائران و مهیا کردن شرایط مناسب برای پذیرایی از آنها و همچنین رفاه حال مسافران متوقف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حتی پروژه ها و حفاریهایی که هنوز کامل نشده نیز پر می شود و بعد ار تعطیلات عید نوروز و بازگشت زائران پیمانکاران می توانند به ادامه حفاری های خویش ادامه دهند.

پژمان در خصوص پروژه های شهرداری مشهد برای افتتاح در دهه فجر بیان کرد: پروژه ها و طرح های زیادی از سوی شهرداری همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد که افتتاح میدان امام علی، میدان غدیر، تعدادی بازار ارزاق، تقاطع شهید عباسپور و پل فدک از جمله این پروژه ها است.

شهردار مشهد در خصوص طرح شکایت اعضا شورا برای حریم مشهد نیز اظهار کرد: در حال گذاشتن جلسه ای مشترک  با شهرداری و شورا هستیم که در این زمینه وکیلی ماهر نیز گرفته شده و روند کار در حال اجرا است.

کد مطلب 1519882

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