به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود خدادوست با بیان اینکه 12 هزار و 795 نفر از تلفات رانندگی در نه ماهه اول امسال مرد و سه هزار و 642نفر زن بودند گفت: 10 هزار و 50 مورد از مرگهای تصادفات در جاده های برون شهری، چهار هزار و 735 نفر در تصادفات درون شهری، یکهزار و 525 نفر در جاده های روستایی و محل مرگ 127 نفر نامعلوم گزارش شده است.

این مسوول سازمان پزشکی قانونی در مورد استانهایی که بیشترین و کمترین تلفات رانندگی را در نه ماه امسال داشته اند گفت: بالاترین آمار تلفات حوادث رانندگی با یکهزار و 377 نفر کشته در استان خراسان رضوی ثبت شده و تهران با یکهزار و 305 و فارس با یکهزار و 297 نفر پس از استان خراسان رضوی قرار دارند. در بین کمترین ها نیز، استان ایلام با 121 نفر، کهگیلویه و بویراحمد با 124 و خراسان جنوبی با 160 نفر، به ترتیب استانهای دارای کمترین تلفات رانندگی بوده اند.

خدادوست یادآوری کرد در گزارشهای امسال سازمان پزشکی قانونی، آمار استان البرز که در حوادث رانندگی نه ماه امسال 281 نفر کشته داشت، از آمار استان تهران کسر و به صورت مستقل محاسبه شده است.

وی در خصوص بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در بین استانهای کشور گفت: استان هرمزگان با 31 درصد کاهش (327 کشته در نه ماه امسال در مقایسه با 474 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) خراسان جنوبی با 27.3 درصد کاهش ( 160 نفر کشته در نه ماه امسال در مقایسه با 220 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) و پس از آن استان مرکزی با 25 درصد کاهش (522 نفر کشته در نه ماه امسال در مقایسه با 696 نفر در مدت زمان مشابه سال گذشته) بیشترین کاهش را در تعداد تلفات حوادث رانندگی در نه ماه امسال داشته اند.

راننده ها؛ 41 درصد کشته شدگان

در زمان وقوع تصادف 41 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، 21.8 درصد عابر پیاده و 35.8 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.



30 درصد تلفات بین 18 تا 29 سال سن دارند



از لحاظ سنی 8 درصد افراد 10 سال و کمتر، 5.8 درصد 17-11 سال، 29.7 درصد 29-18 سال، 28.7 درصد 49-30 سال، 27.2 درصد کشته های تصادفات 50 سال به بالا داشته اند.



نحوه وقوع تصادف 47.8 درصد متوفیات برخورد دو وسیله نقلیه بوده است

نحوه وقوع تصادف 47.8 درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، 21.8 درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 22.4 درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است.



خودروی 38.4 درصد متوفیات سواری بوده است



خودرو مورد استفاده 38.4 درصد از افراد متوفی خودرو سواری، 25.4 درصد موتورسیکلت، 6.8 درصد وانت بار ، 3.5 درصد کامیون، کامیونت و تریلی و 1.7 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.



در 32.2 درصد موارد فوتی، خودروی درگیر سواری بوده است



خودرو درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در 32.2 درصد موارد خودرو سواری، 17.2 درصد کامیون، کامیونت و تریلی، 8.3 درصد وانت بار، 5.7 درصد موتورسیکلت و 4 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.



ضربه به سر، علت فوت 54.3 درصد کشته شدگان



علت اصلی مرگ 54.3 درصد از افراد ضربه به سر، 24 درصد شکستگی های متعدد، 8 درصد به دلیل خونریزی و 7.8 درصد به دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت) بوده است.

محل فوت در 51.5 موارد محل حادثه بوده است



محل فوت 51.5 درصد از افراد در محل حادثه، 8.2 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت 39.2 درصد از افراد در بیمارستان بوده است.



237 هزار و 925 مصدوم



رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با یادآوری اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود در این سازمان ثبت می شود اظهار داشت: در نه ماه امسال، آمار 237 هزار و 925 نفر مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی ثبت شده است که از این تعداد 172 هزار و 947 نفر مرد و 64 هزارو 978 نفر زن هستند.



به گفته خدادوست مصدومین حوادث رانندگی امسال نیز 6.4 درصد کاهش یافته است. میزان مصدومین حوادث رانندگی نه ماه سال گذشته، 254 هزار و 54 نفر بود.



یکهزار و 460 کشته در حوادث رانندگی آذر ماه



رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تعداد تلفات حوادث رانندگی آذرماه را یکهزار و 460 نفر اعلام کرد و افزود: مقایسه آمار تلفات حوادث آذرماه امسال در مقایسه با هزار و 957 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند، 25.4 درصد کاهش را نشان می دهد.



به گفته خدادوست از مجموع هزار و 460 کشته حوادث رانندگی آذرماه، یکهزار و 133 نفر مرد و 327 نفر زن بودند و 914 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی آذرماه در جاده های برون شهری، 444 نفر در جاده های درون شهری، 89 نفر در جاده های روستایی و محل مرگ 13 نفر نیز نامعلوم ثبت شده است.



دکتر خدادوست، در خصوص استانهای دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی در آذرماه گفت: استان فارس با 127 کشته اولین استان و تهران با 123 و خراسان رضوی با 102 به ترتیب استان هایی هستند که بیشترین آمار تلفات رانندگی در آنها ثبت شده است.



این مسوول سازمان پزشکی قانونی، تعداد مصدومین حوادث رانندگی آذر ماه را 21 هزار و 647 نفر اعلام کرد و افزود: این آمار در مقایسه با 25 هزار و 826 مصدوم حوادث رانندگی که در آذرماه سال گذشته به سازمان پزشکی قانونی مراجعه داشته اند 16.2 درصد کاهش داشته است.