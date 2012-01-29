اجرای طرح ضربتی بازرسیهای بهداشتی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کمال ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نزدیکشدن به آغاز سال جدید و تعطیلات نوروزی طرح ضربتی بازرسیهای بهداشتی در بوشهر اجرا میشود.
وی با اشاره به وضعیت مناسب آب و هوایی استان بوشهر در ایام نوروز ادامه داد: این آب و هوای مناسب سبب میشود تا هر ساله در این ایام مسافران نوروزی زیادی به بوشهر سفر کنند و همین امر اهمیت نظارتهای بهداشتی را بیشتر بیان میکند.
کارشناس واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اضافه کرد: در اجرای این طرح از اماکن تهیه، توزیع و پخش مواد غذایی، هتلها، رستورانها و مسافرخانهها بازدید و مسائل بهداشتی آنها بازرسی، نظارت و کنترل میشود.
وی در رابطه با اجرای این طرح در سال گذشته نیز اظهار داشت: در سال گذشته نیز طرح ضربتی بازرسی از اماکن تهیه و طبخ غذا، غذافروشیها ، هتلها و رستورانها انجام شد و در بازدیدهای صورت گرفته با متخلفان برخورد شد.
کمال در رابطه با وضعیت کنترل و بازرسی در این طرح نیز اظهار داشت: برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی این طرح با دقت بسیار زیادی انجام خواهد شد و در صورت مشاهده نقص در رعایت موارد بهداشتی، پیگیریهای لازم برای برطرف شدن آن صورت میپذیرد.
وی ادامه داد: این نظارتها تاثیر بسیار زیادی در رعایت موارد بهداشتی از سوی مراکز تهیه، توزیع و پخش مواد غذایی دارد و سعی خواهیم کرد با دقت در انجام این بازرسیها از بروز مواردی چون عدم رعایت بهداشت در این محیطها جلوگیری کنیم.
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