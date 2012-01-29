  1. استانها
  2. بوشهر
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

کمال:

اجرای طرح ضربتی بازرسیهای بهداشتی در بوشهر

اجرای طرح ضربتی بازرسیهای بهداشتی در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: کارشناس واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از اجرای طرح ضربتی بازرسیهای بهداشتی در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کمال ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نزدیک‌شدن به آغاز سال جدید و تعطیلات نوروزی طرح ضربتی بازرسیهای بهداشتی در بوشهر اجرا می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت مناسب آب و هوایی استان بوشهر در ایام نوروز ادامه داد: این آب و هوای مناسب سبب می‌شود تا هر ساله در این ایام مسافران نوروزی زیادی به بوشهر سفر کنند و همین امر اهمیت نظارتهای بهداشتی را بیشتر بیان می‌کند.

کارشناس واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بوشهر اضافه کرد: در اجرای این طرح از اماکن تهیه، توزیع و پخش مواد غذایی، هتلها، رستورانها و مسافرخانه‌ها بازدید و مسائل بهداشتی‌ آنها بازرسی، نظارت و کنترل می‌شود.

وی در رابطه با اجرای این طرح در سال گذشته نیز اظهار داشت: در سال گذشته نیز طرح ضربتی بازرسی از اماکن تهیه و طبخ غذا، غذافروشی‌ها ، هتل‌ها و رستوران‌ها انجام شد و در بازدیدهای صورت گرفته با متخلفان برخورد شد.

کمال در رابطه با وضعیت کنترل و بازرسی در این طرح نیز اظهار داشت: برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی این طرح با دقت بسیار زیادی انجام خواهد شد و در صورت مشاهده نقص در رعایت موارد بهداشتی، پیگیری‌های لازم برای برطرف شدن آن صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: این نظارتها تاثیر بسیار زیادی در رعایت موارد بهداشتی از سوی مراکز تهیه، توزیع و پخش مواد غذایی دارد و سعی خواهیم کرد با دقت در انجام این بازرسی‌ها از بروز مواردی چون عدم رعایت بهداشت در این محیط‌ها جلوگیری کنیم.

کد مطلب 1519886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها