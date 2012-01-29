خودکفایی 17 هزار مددجوی بهزیستی/ پیگیری پرداخت مطالبات بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در دومین روز جشن ملی توانمندسازی سازمان بهزیستی افزود: در سال جاری 48 هزار نفر از مددجویان بهزیستی شاغل شده‌اند.

به گفته وی، تا پایان سال 91 تعداد 200 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحویل داده می‌شود و این در حالی است که تنها یک هزار واحد مسکونی تا پیش از سال 84 برای مددجویان ساخته شده بود. همچنین واحدهای اختصاص یافته به مددجویان بهزیستی کاملا رایگان هستند و حتی سهم آورده 4 میلیون تومانی که قرار بود دریافت شود، دیگر دریافت نمی‌شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: 17 هزار نفر از مددجویان بهزیستی در سال جاری خودکفا شده اند همچنین 55 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

شیخ‌الاسلامی گفت: تا پایان سال آینده اورژانس اجتماعی در تمام کشور گسترش پیدا می کند.

وی افزود: به آسیبهای اجتماعی نوپدید از جمله ماهواره‌ها، داروهای روانگردان، مواد مخدر صنعتی و... باید توجه شود.

شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه سهمیه سوخت معلولان در حال پیگیری است، گفت: از دریافت نامه‌ای در زمینه ارائه سهمیه سوخت به معلولان، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی اطلاع هستم.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور دستور رسیدگی به پرداخت مطالبات بازنشستگان را داده است، افزود: تا پایان سال حدود نیمی از مجموع مطالبات یک هزار و 800 میلیارد تومانی بازنشستگان ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این خصوص منتظر ابلاغ دستور هیئت سه نفره شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به سازمان خصوصی‌سازی هستیم.

شیخ السلامی در مورد هدیه یک میلیونی به نوزادان نیز گفت: پرداخت هدیه یک میلیون تومانی به نوزادان در صورت تخصیص منابع و رفع مسایل قانونی اجرا می‌شود و ما اعلام آمادگی کرده بودیم که در صورت تخصیص منابع و رفع مسایل قانونی، این کار را انجام دهد اما مادامی که منابع تامین نشود، نمی توان آن را اجرایی کرد.



وی در مورد حکم سرپرستی موسویان در صندوق تامین اجتماعی گفت: این موضوع مسیر قانونی خود را طی کرده است و در این جابجایی طبق قانون عمل شده است و درباره تغییر حکم سرپرستی موسویان به مدیرعاملی نیز باید با گذشت زمان بررسیهای لازم انجام شود.