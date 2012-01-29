هشتمین یادواره خالق مولودنامه در سنندج برگزار می شود

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هشتیمن یادواره وخالق مولودنامه روز یکشنبه 16 بهمن ماه 90 مصادف با 12 ربیع الاول به همت حوزه هنری استان کردستان از ساعت 19 در آرامگاه آن مرحوم واقع در سنندج برگزار می شود.

وی با اعلام این مطلب گفت: این یادواره از سال 84 هر ساله توسط حوزه هنری کردستان در ایام هفته وحدت برگزار می شود و انتظار می رود که هشتمین یادواره مرحوم شمس قریشی هم با حضور پرشور مردم در سال جاری برگزار شود.

مرادی با دعوت از تمامی اقشار مردم برای شرکت در این آیین افزود: گرامیداشت ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، سی و چهارمین بهار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بزرگداشت یاد وخاطره مرحوم شمس قریشی و برگزاری مراسم مولودی خوانی ویژه منطقه کردستان از اهداف اولیه برگزاری این یادواره است.

وی با اشاره به موج بیداری اسلامی ناشی از وحدت نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه گفت: برپایی جشن های وحدت امت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همواره حفظ این وحدت مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان ضمن دعوت از تمامی مسلمانان جهان به حفظ وحدت و انسجام اسلامی گفت: آنچه امروز در جهان اسلام به وقوع پیوسته و تمامی برنامه ریزی های دولت های استعماری را در جهت استثمار کشورهای اسلامی به هم زده است ناشی از وحدتی است که در بین ملت های اسلامی به وجود آمده و انتظار می رود به زودی در سایر ممالک اسلامی نیز این موج بیداری پایانی بر حکومت سرسپردگان و دست نشاندگان استعمارگران منافع اسلامی باشد.

وی افزود: در این مراسم سخنرانان و گروه های مولودی خوان برتر استان کردستان حول محور پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) به ذکر سجایای حضرت رسول می پردازند و هر یک به نوعی ارادت خود را به ساحت مقدس آن ییام آور صلح و دوستی ابراز می دارند.

مرادی از دیگر برنامه های در نظرگرفته شده در این ایام را برگزاری سومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه نویسی "قلم سبز"، سومین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس "گل واژه های سرخ" برنامه مشارکتی با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس عنوان کرد.

مرحوم سید بهاء الدین شمس قریشی با خلق آثاری چون مولودنامه، معراج نامه، شمس العقائد، و دیوان اشعار به زبان های کردی و فارسی وعربی در به تصویر کشیدن ویژگی های منحصر به فرد حضرت رسول اکرم (ص) عشق و خلوص خود را نشان داده است.

بهاءالدین شمس قریشی از عارفان و شاعران معاصر کردستان است که 70 سال پیش نخستین سروده هایش در قالب کتاب منتشر شد.

آرامگاه این عارف نامی در خیابان طالقانی واقع در شهر سنندج - مجتمع ورزشی شهید کاظمی واقع شده است.

