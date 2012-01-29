  1. استانها
  2. لرستان
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

قهرمانی مطرح کرد:

دهیاران موضع بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند

دهیاران موضع بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند

پلدختر - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی پلدختر با اشاره به قرارگیری در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی از دهیاران خواست موضع بی‌طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر قهرمانی ظهر یکشنبه در همایش دهیاران بخش مرکزی پلدختر اظهار داشت: دهیاران به عنوان نماینده دولت حق ندارد به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: دهیاران باید با پرهیز از هرگونه جانبداری از کاندیداها، در روستاها برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور تلاش کنند.

بخشدار مرکزی پلدختر با تاکید بر اینکه دهیاران نباید از امکانات دهیاریها برای فرد خاصی استفاده کنند، یادآور شد: همچنین دهیاران باید در زمان رسیدگی به امور روستاییان از تبلیغ له یا علیه کاندیدای خاصی پرهیز کنند.

قهرمانی افزود: دهیاران و شوراها بازوان پرتوان دولت در روستاها هستند و نقش آنان در برنامهریزی برای انتخابات و در راستای جلب مشارکت مردم و تقویت شور و نشاط اجتماعی برجسته است.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران در صف اول برگزاری انتخابات هستند، گفت: دهیاران در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور به وظیفه شرعی و سیاسی خود در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشیدن به مردم تلاش کنند.

بخشدار مرکزی پلدختر با تاکید بر انکه دهیاران نباید نسبت به مسائل و اتفاقات منطقه خود بی‌تفاوت باشند، ادامه داد: دهیاران باید به تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و... منطقه خود آگاهی کافی داشته باشند و در راستای رفع مشکلات روستائیان تلاش کنند.

وی از دهیاران خواست کوچک‌ترین فعالیت کاندیداها در روستای خود و برگزاری مجالس تبلیغاتی یا دعوت از روستاییان برای شرکت در محافل را به فرمانداری گزارش دهند و در این خصوص همکاری تنگاتنگی داشته باشند و اهداف و سیاست‌های دولت را پیگیری کنند.

کد مطلب 1519898

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها