دهیاران موضع بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر قهرمانی ظهر یکشنبه در همایش دهیاران بخش مرکزی پلدختر اظهار داشت: دهیاران به عنوان نماینده دولت حق ندارد به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: دهیاران باید با پرهیز از هرگونه جانبداری از کاندیداها، در روستاها برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و پرشور تلاش کنند.

بخشدار مرکزی پلدختر با تاکید بر اینکه دهیاران نباید از امکانات دهیاریها برای فرد خاصی استفاده کنند، یادآور شد: همچنین دهیاران باید در زمان رسیدگی به امور روستاییان از تبلیغ له یا علیه کاندیدای خاصی پرهیز کنند.

قهرمانی افزود: دهیاران و شوراها بازوان پرتوان دولت در روستاها هستند و نقش آنان در برنامهریزی برای انتخابات و در راستای جلب مشارکت مردم و تقویت شور و نشاط اجتماعی برجسته است.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران در صف اول برگزاری انتخابات هستند، گفت: دهیاران در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور به وظیفه شرعی و سیاسی خود در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشیدن به مردم تلاش کنند.

بخشدار مرکزی پلدختر با تاکید بر انکه دهیاران نباید نسبت به مسائل و اتفاقات منطقه خود بی‌تفاوت باشند، ادامه داد: دهیاران باید به تمام مسائل سیاسی، اجتماعی و... منطقه خود آگاهی کافی داشته باشند و در راستای رفع مشکلات روستائیان تلاش کنند.

وی از دهیاران خواست کوچک‌ترین فعالیت کاندیداها در روستای خود و برگزاری مجالس تبلیغاتی یا دعوت از روستاییان برای شرکت در محافل را به فرمانداری گزارش دهند و در این خصوص همکاری تنگاتنگی داشته باشند و اهداف و سیاست‌های دولت را پیگیری کنند.