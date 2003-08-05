بحث درباره اعضاي كابينه دولت عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شوراي حكومت انتقالي عراق امروز در بغداد جلسه داشت. اعضاي اين شورا حول محور انتخاب اعضاي كابينه و وضعيت آمريكايي ها كه هر روز با حملات سختي روبروهستند و تلاش براي جايگزيني نيروهاي بين المللي به جاي نيروهاي نظامي آمريكايي گفتگو و تبادل نظر كردند.

شوراي 25 نفره حكومت انتقالي عراق نام كميته 15 نفره متشكل از وكلا و قضات براي بازنويسي يك قانون اساسي جديد را فعلاً در حالت تعليق نگه داشته اند.

به خاطر حملاتي كه هر روز به نيروهاي اشغالگر مي شود مقامات پاكستان اعلام كردند كه نيروهاي حافظ صلح خود را براي بازسازي عراق بدون گرفتن مجوز از مقامات عراقي و غير قانوني وارد عراق نخواهند كرد.

مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان با اشاره به توافقات انجام شده در كنفرانس سران وزراي امور خارجه كشورهاي اسلامي كه درتهران در خرداد ماه برگزار شد تصريح كرد كه بدون وجود شرايط خاص و قانوني نيروهاي خود را به عراق اعزام نخواهند كرد.

از ديگر كشورهايي كه اعلام كرده اند كه تنها با شرايط خاص وارد عراق خواهند شد هندوستان و تركيه هستند كه اعلام كرده اند كه تنها با مجوز سازمان ملل و تصويب قطعنامه جديد سازمان ملل درباره بازسازي عراق نيروهاي خود را به اين كشور اعزام خواهند كرد.

بحث در مورد تصويب جايگزيني براي قطعنامه 1483 سازمان ملل در راستاي افزايش نقش سازمان ملل در بازسازي عراق به 21 ماه اوت موكول شده است.

امروز نيروهاي آمريكايي در شهرهاي كربلا، نجف، بابل و قادسيه جاي خود را به نيروهاي لهستاني دادند.

هسته مركزي نيروهايي كه عازم عراق هستند شامل 3200 هلندي، 2500 لهستاني، 1644 اوكرايني، 1321 اسپانيايي، 1130 ايتاليايي و 886 تايلندي هستند.

اين نيروها براي تدابير امنيتي بكار برده مي شوند و نيروهاي ساير كشور ها بيشتر نقش حافظ صلح را خواهند داشت كه شامل:

480 بلغاري، 441 مجارستاني، 360 السالوادوري، 360 هندوراسي، 300 نظامي از جمهوري دومينيكن، 205 رومانيايي، 174 مغول، 103 لتوني، 82 اسلويايي، 45 نظامي اهل ليتواني، 27 قزاقستاني، 177 نظامي فليپين و 120 نظامي نكاراگوئه هستند.

يكي از مقامات اتحاديه عرب در نشست امروز اين اتحاديه اعلام كرد كه بحث بر سر اين مقوله زماني كه هنوز اين كشور در دست اشغالگران و نيروهاي ائتلافي است بي معني به نظر مي رسد.