70 نوع محصول کشاورزی در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت روز یکشنبه در نشست با سرکنسولگری روسیه در رشت در استانداری گلستان افزود: صنایع تبدیلی، تعدد شهرکهای صنعتی و وجود بندر خصوصی خواجه نفس از دیگر مزیتهای اقتصادی استان است که می تواند ارتباط و مبادلات کالایی بین گلستان و روسیه را افزایش دهد.

وی در ادامه، گلستان را یکی از تولید کنندگان عمده محصولات کشاورزی در ایران ذکر کرد و گفت: استقرار سرکنسولگری روسیه در شمال ایران، فرصتی مضاعف برای گسترش مراودات روسیه با استانهای شمالی است.

قناعت افزود: استان گلستان دست کشورهای همسایه را برای توسعه مراودات و جهش اقتصادی، اجتماعی و علمی به گرمی می فشارد و مواضع خوب و منطقی دولت روسیه را در قبال ملت ایران فراموش نخواهد کرد.

وی گفت: با گسترش تحولات منطقه در آینده، پیوند و ارتباط مستحکم تری بین این کشورها، ایجاد و امنیت منطقه تامین می شود و کشورهای همسایه می توانند در رشد و شکوفایی یکدیگر سهیم باشند.

قناعت از سفر سرکنسولگری روسیه به استان گلستان ابراز خشنودی کرد و در این دیدار به بیان توانمندیهای استان در بخشهای اقتصادی پرداخت.