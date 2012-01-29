بارش برف راه 50 روستا را در استان زنجان مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر بارش برف که اکثر محور های ارتباطی استان زنجان را طی دیروز، شب گذشته و صبح امروز فرا گرفت، موجب کندی تردد، کاهش دید افقی و لغزندگی اکثر محورهای مواصلاتی استان زنجان شد.

بارش برف موجب مسدود شدن راه بیش از 50 روستا در سطح استان زنجان شد و تردد در گردنه های برفگیر استان را با مشکل و به کمک زنجیر چرخ امکان پذیر کرد.

در حال حاضر کلیه محور های اصلی و فرعی استان با تلاش عوامل راهداری باز هستند و تردد در آنها با احتیاط کامل برقرار است.

راهداران راه و ترابری استان زنجان از زمان شروع بارشها در کلیه جاده های استان حضور دارند و مشغول تیغ زنی، نمک پاشی و بازگشایی راههای روستایی مسدود شده در سطح استان هستند که امیدواریم طی امروز و فردا تمامی محور های روستایی مسدود شده استان باز و آمد و شد در آنها برقرار شود.

به رانندگانی که قصد عبور از مناطق برفگیر وکوهستانی را دارند توصیه می کنیم ضمن به همراه داشتن وسایل ایمنی زمستانی، پوسایط نقلیه خود را به لاستیک یخ شکن و زنجیر چرخ مجهز کرده واحتیاط لازم را در حین تردد در جاده ها به کار بگیرند.

12 طرح و پروژه راهسازی همزمان با ایام الله دهه فجر در زنجان به بهره برداری می رسد

مدیرکل راه وترابری استان زنجان ازاتمام عملیات راهسازی و آماده بهره برداری بودن 12 طرح و پروژه راهسازی برای افتتاح و بهره برداری همزمان با ایام الله دهه فجر امسال خبر داد.



غلامرضا سقندلی افزود: در این ایام مبارک به همت اداره کل راه و ترابری استان سه پروژه تعریض و ارتقا راههای اصلی و 9 پروژه نیز در حوزه راههای روستایی آماده بهره برداری و خدمت به مردم ولایت مدار است.

وی ادامه داد: قطعه دوم تعریض و بهسازی پلیس راه زنجان – سه راهب طارم به طول سه کیلومتر، پروژه بهسازی و تعریض محور سرخه دیزج - گیلوان به طول 17 کیلومتر تا روستای گیلانکشه و پروژه بهسازی و تعریض محور گیلوان – منجیل به طول 10 کیلومتر از مهمترین پروژه هایی است که در دهه مبارک فجر جهت افتتاح خواهد شد.

سقندلی افزود: برای احداث و بهسازی این پروژه ها که 9 پروژه آن به طول38.5 کیلومتر راه روستایی در شهرستانهای مختلف استان و سه پروژه دیگر جزو تعریض، بهسازی و ارتقا راه های اصلی وفرعی می باشند بالغ بر 144 میلیارد و 78میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.