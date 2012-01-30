زنگ انشاء در مدارس استان البرز با مضمون ایثار و شهادت گنجانده می شود

مهدی ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این نهاد در ایام دهه فجر گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران برنامه های متنوع و پر محتوائی در دهه فجر امسال در دستور کار خود قرار داده و سعی بر اینست که در راس امور و اقدامات این نهاد به فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به جایگاه والای ایثارگران و شهدا قرار گیرد.

وی افزود: یکی از اقدامات این نهاد در دهه فجر، مشارکت با آموزش و پرورش در اجرای برنامه هائی ویژه دانش آموزان و آینده سازان این مرز و بوم است که بی شک آشنائی این نسل با وقایع و حماسه های انقلاب و راز پیروزی آن ضروری خواهد بود.

وی گفت: روز 12 بهمن زنگ انقلاب در کلیه مدارس استان به ویژه مدارس شاهد سراسر استان نواخته شده تا طنینی باشد از حماسه با شکوه انقلاب و پیروزی آن در گوش و جان دانش آموزان.

وی افزود: در ایام دهه فجر با همکاری آموزش و پرورش زنگ انشاء نویسی با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت را در همه مدارس استان خواهیم داشت که مجموعه این انشاها جمع آوری و به بهترین نوشتار در خصوص ایثار و شهادت هدایائی اهداء می شود.

مدیر کل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: با هدف آشنائی هرچه بیشتر دانش آموزان با حال و هوای انقلاب و وقایع و اتفاقات آن دوره زمانی حساس، از خانواده های معظم شهدای انقلاب و ایثارگران و آزادگان از اسارت سیاسی آن زمان دعوت شده تا با حضور در مدارس استان خاطرات خود را بیان و به ایراد سخنرانی بپردازند.

وی دهه مبارک فجر را بستری برای بزرگداشت انقلاب و تجدید میثاق با آرمانهای انقلابی و اهداف امام راحل دانست و گفت: همه مردم باید برای بزرگداشت شکوه انقلاب در صحنه حضور داشته و جشن انقلاب تنها مربوط به ادارات و نهادهای دولتی نباشد.