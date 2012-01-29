3 تن گوشت قرمز در کرمان معدوم شد/ واکسیناسیون 82 هزار راس دام

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ستاد بزرگداشت دهه فجر دامپزشکی استان کرمان گفت: به منظور گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر ستاد دهه گرامیداشت دهه فجر این اداره کل چندی است تشکیل شده است.

محسن عسکرپور ابراز داشت: با بررسی عملکرد سالهای گذشته در کنار پیشنهادات موجود برنامه های این ستاد مصوب و برای اجرا به واحدهای تابعه ارسال شد.

وی گفت: از مهمترین برنامه های این ستاد می توان به زیارت قبور شهداء در روز 12 بهمن، دیدار با خانواده شهداء دامپزشکی، ارائه خدمات رایگان در روز 12 بهمن در مرکز استان و یک روز از ایام الله دهه فجر در تمام شهرستانهای استان کرمان، برپایی نمایشگاه حماسه حضور و اهداء هدایایی به همکاران متولد دهه فجر سال 1357 اشاره کرد.

سه تن گوشت قرمز در انار معدوم سازی شد

رئیس شبکه دامپزشکی انار با اشاره به کشتار 10 راس گاو قاچاق در یک کشتارگاه غیر بهداشتی در انار گفت: گوشت این تعداد گاو که به سه تن می رسید به دلیل مشخص نبودن هویت آنها معدوم شد.

احمد رضایی گفت: این دام ها به دلیل اینکه در شرایطی غیر بهداشتی ذبح شده بودند و احتمال بیمار بودن آنها وجود داشت غیر قابل مصرف تشخیص داده شدند.

رضایی تصریح کرد: تعدادی افراد سودجو قصد داشتند دام های مذکور را به صورت قاچاق به استان های مرکزی منتقل کنند.

82 هزار راس دام بر علیه آبله و شاربن در ارزوئیه مایه کوبی شدند

سرپرست شبکه دامپزشکی ارزوئیه گفت: 82 هزار و 500 راس دام از زمان آغاز فعالیت شبکه دامپزشکی در ارزوئیه تاکنون بر علیه بیماری آبله و شاربن مایه کوبی شده اند.

مرضیه صادقی با اشاره به کاهش بیماری آبله در بین دام های اسن شهرستان گفت: آبله از مهم ترین بیماری های ویروسی است که خسارات اقتصادی فراوانی را به همراه دارد.

صادقی تصریح کرد: کنترل ورود و خروج دام و انجام اقدامات قرنطینه ای بهداشتی در پیشگیری از این بیماری نقش موثری دارد.

وی همچنین در خصوص بیماری شاربن گفت: شاربن یک بیماری مشترک بین دام و انسان است و واکسیناسیون سالیانه دام های آلوده از سالم، انجام اقدامات درمانی و از بین بردن لاشه های تلف شده از جمله راه های پیشگیری از بروز این بیماری است.

